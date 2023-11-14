Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 70-летнего Вячеслава

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Йыхви 70-летнего Вячеслава. По состоянию здоровья он может быть не в состоянии хорошо ориентироваться во времени и пространстве.
Вячеслав сегодня, 14 ноября, вышел из конторы банка на Раквере пыйк в Йыхви в 15.30 и ушел в неизвестном направлении. Полиция проверила возможные места пребывания пропавшего и искала его на разных улицах, но безрезультатно.
Его рост 170 см, он одет в коричневую кожаную куртку, темные джинсы и синюю обувь Mustang.
Полиция просит всех, кто видел Вячеслава, сообщить об этом по номеру 112.