Мистика ⟩ Поддержка взлетела до небывалых показателей: смотрите, какая партия стала самой популярной в Эстонии

Согласно последним результатам еженедельного опроса Института социальных исследований и социологической фирмы Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 24,1 процента обладающих правом голоса граждан, 23,6 процента поддерживают EKRE, а 18,1 процента Партию реформ.

За неделю популярность партии «Отечество» выросла еще на 1,7 процентных пункта и «Отечество» обогнала EKRE, став самой популярной политической партией. Поддержка опустившейся на второе место EKRE остается стабильной с конца августа.

За последние восемь недель поддержка Партии реформ, занявшей третье место, упала на 7,8 процентных пункта. Поддержка партии «Отечество» находится на самом высоком, а поддержка Партии реформ – на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал вести опросы партийных предпочтений.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 13 процентами, Социал-демократическая партия (SDE) с 10,5 процента и «Ээсти 200», которую поддерживают 6,1 процента. Поддержка Центристской партии за неделю упала на 1,5 процентных пункта.