Таллиннское предприятие сократит десятки сотрудников: не все хотят работать на новом заводе

Производство Reimax Electronics, которое сейчас находится на улице Суур-Сыямяэ, а также в Мустамяэ, с января переедет на новое место - в индустриальный парк Аллика в деревне Хюуру, волость Сауэ.

Компания проинформировала Кассу по безработице о своем намерении сократить в общей сложности 21 рабочее место, ссылаясь на реорганизацию труда. Генеральный директор Reimax Electronics Урмо Сисаск пояснил, что всем 90 сотрудникам компании, разумеется, предложили работу на новом заводе и транспорт из Таллинна, но не все на это согласились.