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Таллиннское предприятие сократит десятки сотрудников: не все хотят работать на новом заводе

rus.postimees.ee
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Урмо Сисаск.
Урмо Сисаск. Фото: Margot Ots

Принадлежащий финнам производитель кабелей Reimax Electronics сокращает в Эстонии 21 человека, поскольку производство будет перемещено из Ласнамяэ в Сауэ, и часть работников это не устроило, пишет «Деловые ведомости».

Производство Reimax Electronics, которое сейчас находится на улице Суур-Сыямяэ, а также в Мустамяэ, с января переедет на новое место - в индустриальный парк Аллика в деревне Хюуру, волость Сауэ.

Компания проинформировала Кассу по безработице о своем намерении сократить в общей сложности 21 рабочее место, ссылаясь на реорганизацию труда. Генеральный директор Reimax Electronics Урмо Сисаск пояснил, что всем 90 сотрудникам компании, разумеется, предложили работу на новом заводе и транспорт из Таллинна, но не все на это согласились.

На место сокращенных сотрудников наймут новых людей, поэтому общее число работников завода не изменится, заверил Сисаск. 

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