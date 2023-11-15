Рейтинги: «Отечество» обогнало EKRE и вышло на первое место

За неделю популярность партии «Отечество» выросла еще на 1,7 процентных пункта и «Отечество» обогнала EKRE, став самой популярной политической партией.

Поддержка опустившейся на второе место EKRE остается стабильной с конца августа. За последние восемь недель поддержка Партии реформ, занявшей третье место, упала на 7,8 процентных пункта. Поддержка партии «Отечество» находится на самом высоком, а поддержка Партии реформ – на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал вести опросы партийных предпочтений.