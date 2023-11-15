Эстонский пловец Матц Топкин выиграл этап Кубка мира по параплаванию

Топкин (S4) блестяще выступил на дистанции 50 м на спине, где завоевал золотую медаль со временем 46,73. Турецкие пловцы Умут Улну и Баран Дорук Симсек завоевали серебряную и бронзовую медали. Топкин также участвовал в плавании на 50 м вольным стилем, где финишировал 11-м со временем 45,96.

«В общем, я остался доволен соревнованиями. Условия здесь были далеки от идеальных: моя самая сильная сторона – это старт, но на старте заплыва на спине не было опор для ног, а стены были очень скользкими. Кроме того, транспорт, проживание и питание были ниже среднего", - сказал Топкин после соревнований.