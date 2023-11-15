Прецедент: хоккеиста, ставшего причиной смерти своего соперника на льду, арестовали

28 октября скончался 29-летний спортсмен, игравший в английском клубе Nottingham Panthers. Смерть Джонсона наступила в результате удара лезвием конька по шее Мэтта Петгрейва из команды соперника «Шеффилд Стилерс».

После инцидента ходили слухи, что Петгрейв мог умышленно ранить Джонсона. Кажется, расследование нашло этому подтверждение. По данным BBC, полиция Южного Йоркшира арестовала подозреваемого во вторник вечером и оставила его под стражей.

«Мы тщательно расследовали беспрецедентный случай, который привел к смерти Адама. Мы поговорили с экспертами в этой области и продолжаем тесно сотрудничать с отделом здравоохранения и безопасности городского совета Шеффилда, который поддерживает наше расследование», — заявил детектив-констебль Бекс Хорсфолл.

«Смерть Адама потрясла хоккейное сообщество, вызвав резонанс во всем мире», - добавил он.

BREAKING: British police have arrested Matt Petgrave & charged him with manslaughter



He killed NHL player Adam Johnson on live TV with his skate. He received a standing ovation at a game last night.



pic.twitter.com/dXW6iuuThP — End Wokeness (@EndWokeness) November 14, 2023