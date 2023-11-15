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Прецедент: хоккеиста, ставшего причиной смерти своего соперника на льду, арестовали

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Адаму Джонсону было всего 29 лет.
Адаму Джонсону было всего 29 лет. Фото: Zac Goodwin

Смерть бывшего хоккеиста НХЛ Адама Джонсона приняла новый оборот.

28 октября скончался 29-летний спортсмен, игравший в английском клубе Nottingham Panthers. Смерть Джонсона наступила в результате удара лезвием конька по шее Мэтта Петгрейва из команды соперника «Шеффилд Стилерс».

После инцидента ходили слухи, что Петгрейв мог умышленно ранить Джонсона. Кажется, расследование нашло этому подтверждение. По данным BBC, полиция Южного Йоркшира арестовала подозреваемого во вторник вечером и оставила его под стражей.

«Мы тщательно расследовали беспрецедентный случай, который привел к смерти Адама. Мы поговорили с экспертами в этой области и продолжаем тесно сотрудничать с отделом здравоохранения и безопасности городского совета Шеффилда, который поддерживает наше расследование», — заявил детектив-констебль Бекс Хорсфолл.

«Смерть Адама потрясла хоккейное сообщество, вызвав резонанс во всем мире», - добавил он.

Уроженец Миннесоты (США) Джонсон провел два сезона в сильнейшей хоккейной лиге «Питтсбург Пингвинз». Последние несколько лет он провел в Европе, трагедия случилась на матче Кубка Великобритании.

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