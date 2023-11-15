Статистика: за год в Эстонии стало на 14 200 безработных больше

Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что в третьем квартале этого года насчитывалось 54 800 безработных, что на 14 200 человек больше, чем годом ранее, и на 4600 больше, чем во втором квартале.

«В третьем квартале уровень безработицы составил 7,3%, т. е. в сравнении с предыдущим годом он вырос на 1,7 процентных пункта и в сравнении со вторым кварталом — на 0,6 процентных пункта», — сказала аналитик. Вассильева добавила, что безработных женщин в третьем квартале было 28 800, а мужчин — 26 000, соответственно уровень безработицы среди женщин составил 7,7%, среди мужчин — 6,9%.

Количество занятых в третьем квартале этого года составило 693 700. «Этот показатель хоть и был выше, чем в третьем квартале прошлого года, однако рост произошел за счет общего увеличения численности населения, уровень трудовой занятости (69,1%) был все же ниже, чем годом ранее (69,5%)», — пояснила Васильева. Если в последние годы показатели занятости третьего квартала обычно были выше, чем показатели второго квартала, то в этом году количество занятых в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом немного уменьшилось, а именно на 1100 человек. Сокращение наблюдалось во всех возрастных группах, за исключением лиц в возрасте 65–74 лет, среди которых в третьем квартале было на 1000 занятых больше, чем во втором квартале.