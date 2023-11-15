Статистика: за год в Эстонии стало на 14 200 безработных больше

По данным Департамента статистики в третьем квартале этого года уровень безработицы составил 7,3%, уровень участия в рабочей силе — 74,5% и уровень трудовой занятости — 69,1%.
Аналитик Департамента статистики Теа Васильева пояснила, что в третьем квартале этого года насчитывалось 54 800 безработных, что на 14 200 человек больше, чем годом ранее, и на 4600 больше, чем во втором квартале.
«В третьем квартале уровень безработицы составил 7,3%, т. е. в сравнении с предыдущим годом он вырос на 1,7 процентных пункта и в сравнении со вторым кварталом — на 0,6 процентных пункта», — сказала аналитик. Вассильева добавила, что безработных женщин в третьем квартале было 28 800, а мужчин — 26 000, соответственно уровень безработицы среди женщин составил 7,7%, среди мужчин — 6,9%.
Количество занятых в третьем квартале этого года составило 693 700. «Этот показатель хоть и был выше, чем в третьем квартале прошлого года, однако рост произошел за счет общего увеличения численности населения, уровень трудовой занятости (69,1%) был все же ниже, чем годом ранее (69,5%)», — пояснила Васильева. Если в последние годы показатели занятости третьего квартала обычно были выше, чем показатели второго квартала, то в этом году количество занятых в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом немного уменьшилось, а именно на 1100 человек. Сокращение наблюдалось во всех возрастных группах, за исключением лиц в возрасте 65–74 лет, среди которых в третьем квартале было на 1000 занятых больше, чем во втором квартале.
«Привлекает внимание также сокращение численности занятых в публичном секторе. В третьем квартале этого года в публичном секторе было 160 000 занятых, что на 4600 человек меньше, чем годом ранее, и на 16 000 меньше, чем во втором квартале. Доля занятых в публичном секторе от всех занятых уменьшилась до 22,9%», — сказала аналитик.
По секторам экономики количество занятых по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось в секторе услуг и уменьшилось в промышленности и строительстве. В разрезе регионов исключением стала Центральная Эстония, где количество занятых в сравнении с прошлым годом выросло также в промышленности и строительстве. Аналитик пояснила, что в сравнении со вторым кварталом наблюдается противоположная тенденция: в промышленности и строительстве произошел небольшой рост, в секторе услуг количество занятых сократилось.
«Интерес населения к работе продолжает расти. Об этом свидетельствует тот факт, что по сравнению со вторым кварталом в третьем квартале 3400 человек из числа неактивных перешли в состав рабочей силы», — сказала Вассильева. Она добавила, что по сравнению с предыдущим годом количество неактивных сократилось на 2000 человек. Уровень участия в рабочей силе к третьему кварталу этого года вырос до 74,5%.
В рабочую силу, т. е. экономически активное население, входят занятые и безработные — лица, которые хотят и способны работать. Уровень безработицы показывает, какая часть рабочей силы не имеет работы. Уровень трудовой занятости — это доля занятого на рынке труда населения в возрасте 15–74 лет. Уровень участия в рабочей силе — это доля рабочей силы среди населения в возрасте 15–74 лет.
В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые проживают или планируют жить в Эстонии на протяжении как минимум одного года. Количество военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, для предоставления касающихся их оценок является недостаточным. Больше статистики об украинцах, занятых на рынке труда Эстонии, доступно в разделе быстрой статистики Департамента статистики.