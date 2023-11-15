Тайная сделка на $40 млн, которая связывает Абрамовича с «кошельками» Путина

«Секретный канал»

Многие состоятельные россияне используют Кипр, государство-член ЕС, для своих офшорных инвестиций. Благодаря этим экономическим связям Россия «ежегодно приносит кипрской экономике десятки миллиардов долларов», говорит Фергус Шиэл из ICIJ, Международного консорциума журналистов-расследователей.

Расследование Cyprus Confidential поднимает «серьезные вопросы» для европейских институтов и стран-членов ЕС, продолжает Шиэл. «В этих документах мы видим, что одна из стран-членов ЕС является проводником тайных финансовых операций Кремля, Владимира Путина и его приближенных».

Однако есть признаки того, что Кипр, возможно, наводит порядок в своих делах.

После вторжения России в Украину в 2022 году многие россияне, считающиеся близкими к финансовым активам президента Путина, попали под санкции ЕС. Это имело прямые последствия для тех, у кого были кипрские инвестиции.

«Санкции показали, что Кипр не может быть использован олигархами для поддержки грязных приказов Путина», – говорит Александра Атталидес, независимый депутат кипрского парламента.

Яхта Абрамовича Eclipse Фото: Getty Images

Между тем, по некоторым данным, Абрамович проводит время между российским курортом Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом. У него есть российский, израильский, а также португальский паспорта.