Волна странных краж продолжается: воры не оставляют следов

Как и на прошлой неделе, в случае одной кражи снова не было следов открытия двери с применением силы. Были украдены 200 евро наличными из кассы и компьютеры. На объекте были установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым выяснилось, что злоумышленник вошел через главную дверь, не взламывая ее, после кражи дверь была заперта на замок. В помещении имелась охранная система, но в вечер совершения кражи она не была активирована.

С другого таллиннского объекта позвонил управляющий и попросил выслать патруль G4S, так как он увидел по камерам, что в фойе на первом этаже здания человек в темной одежде взламывает сдаваемую в аренду площадь. Прибывший на место происшествия патрульный охранник сообщил, что при визуальном осмотре все в порядке. В фойе на первом этаже следов взлома не обнаружено. Следов взлома не было и на двери в фойе, подозрительных личностей не обнаружено.

Позже контактное лицо сообщило, что помещение одного из арендаторов было взломано. Из видеозаписи следует, что вор находился там 20–30 секунд. Человек вошел в фойе через незапертую дверь, перелез через стену в кабинет и украл из ящика наличные деньги и лежавший на столе мобильный телефон.