Эксперт объясняет, как проверить крышу после осенних штормов и перед приходом зимы

В этом году осенние шторма наделали много бед и разрушили много крыш. Однако ущерб, причиненный сломанным кровельным материалам, зачастую может оказаться меньшим, чем ущерб от попадания в здание воды. Эксперт объясняет, как проверить крышу после сильного шторма и перед приходом снежной и слякотной зимы.
«Если шторм сорвал часть крыши, понятно, что нужно действовать быстро и как можно скорее поручить специалистам отремонтировать крышу. Хотя во многих ситуациях воздействие шторма непосредственно глазу не видно, способность крыши удерживать воду страдает, – пояснил эксперт по кровлям Eternit Ханно Круусимаа. – Если проблему не устранить немедленно, вода может месяцами просачиваться в конструкции здания, оставаясь незамеченной. Это может привести к очень серьезным повреждениям конструкций дома, жилых помещений и к проблемам с сохранением тепла».
Круусимаа отметил, что особенной каждую ситуацию делает кровельный материал: «Жестяные крыши легче, и сильный ветер может сдуть их целиком. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы все детали крыши были установлены правильно. Крыши из более прочных и тяжелых материалов, таких как камень или этернит, устойчивее к ветру».
Как проверить крышу после сильного шторма или перед ним
- Проверьте места соединений. Места вокруг дымоходов, стыки у стен, переходы с одной части крыши на другую – обычно это самые слабые места любой крыши, куда в случае повреждения может проникать вода. Области вокруг дымоходов особенно важны, поскольку здесь происходит постоянное расширение и сжатие материалов из-за нагревания и охлаждения, а также другие процессы, которые могут поставить под угрозу гидроизоляцию.
- Пространство вокруг встроенных в крышу окон. Это следующее место, где легко может возникнуть утечка. Мансардные окна обеспечивают хорошее освещение, но при этом нарушают целостность крыши.
- Повреждения от воды на чердаке. Если при внешнем осмотре крыши повреждений не обнаружено, также стоит осмотреть чердак. Признаками опасности являются чрезмерная влажность, плесень и изменение цвета стен, что может указывать на протечку воды. Если помещения размещены непосредственно под крышей, следует поискать отслаивающиеся обои или пузырение краски.
«Правильно установленная крыша из хорошего материала должна выдерживать и штормовые ветра, но всегда стоит быть осторожным. Например, в своей работе мы видим, что иногда крыши устанавливают в нарушение требований или инструкций. Самая распространенная ошибка заключается в том, что в более высоких зданиях с крутыми крышами, то есть в зданиях с большей ветровой нагрузкой, используют недостаточно креплений по краям и углам, – рассказал Ханно Круусимаа. – Время от времени не учитывают также, что разные кровельные материалы рассчитаны на конкретные уклоны кровли».