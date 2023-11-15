Эксперт объясняет, как проверить крышу после осенних штормов и перед приходом зимы

«Если шторм сорвал часть крыши, понятно, что нужно действовать быстро и как можно скорее поручить специалистам отремонтировать крышу. Хотя во многих ситуациях воздействие шторма непосредственно глазу не видно, способность крыши удерживать воду страдает, – пояснил эксперт по кровлям Eternit Ханно Круусимаа. – Если проблему не устранить немедленно, вода может месяцами просачиваться в конструкции здания, оставаясь незамеченной. Это может привести к очень серьезным повреждениям конструкций дома, жилых помещений и к проблемам с сохранением тепла».

Круусимаа отметил, что особенной каждую ситуацию делает кровельный материал: «Жестяные крыши легче, и сильный ветер может сдуть их целиком. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы все детали крыши были установлены правильно. Крыши из более прочных и тяжелых материалов, таких как камень или этернит, устойчивее к ветру».

Как проверить крышу после сильного шторма или перед ним Проверьте места соединений. Места вокруг дымоходов, стыки у стен, переходы с одной части крыши на другую – обычно это самые слабые места любой крыши, куда в случае повреждения может проникать вода. Области вокруг дымоходов особенно важны, поскольку здесь происходит постоянное расширение и сжатие материалов из-за нагревания и охлаждения, а также другие процессы, которые могут поставить под угрозу гидроизоляцию.

Пространство вокруг встроенных в крышу окон. Это следующее место, где легко может возникнуть утечка. Мансардные окна обеспечивают хорошее освещение, но при этом нарушают целостность крыши.

Повреждения от воды на чердаке. Если при внешнем осмотре крыши повреждений не обнаружено, также стоит осмотреть чердак. Признаками опасности являются чрезмерная влажность, плесень и изменение цвета стен, что может указывать на протечку воды. Если помещения размещены непосредственно под крышей, следует поискать отслаивающиеся обои или пузырение краски.