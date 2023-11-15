Дискуссия: «Как можно поддерживать квазигосударство, в котором таких, как я, режут или сбрасывают с минаретов?»

То же самое здесь: если бы террористы из ХАМАСА не мучили Израиль, такой реакции бы не было. По сути дела все, кто погиб сейчас в секторе Газа, – это жертвы политики ХАМАС. И не Израиль здесь нужно обвинять, Израиль – жертва. И заниматься виктимблеймингом – это то, против чего в числе прочего выступает ЛГБТК+ сообщество.

– С. М.: Настя, совсем недавно ты в качестве корреспондента Rus.Postimees была в Израиле, в том числе недалеко от линии фронта, это было еще до того, как армия Израиля вошла в Газу. Тем не менее, было бы интересно узнать, какова сейчас ситуация внутри израильского общества в контексте массированного применения силы. То есть, все ли там придерживаются одного и того же мнения, что все это оправдано?

– А. Т.: Одного и того же мнения иудеи в принципе не придерживаются, потому что там есть очень много течений, в том числе есть такие, которые поддерживают Палестину и даже выходят на демонстрации по этому поводу. Но тут нужно отметить, что это очень немногочисленные течения, даже большинство ультраортодоксальных общин не поддерживают такого поведения, но тем не менее, они есть. Это что касается единства.