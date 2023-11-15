Изгнан после статьи в Rus.Postimees о войне в Израиле: активист Куракин о конфликте с организацией секс-меньшинств

Обсудим в прямом эфире, почему война в Израиле вылилась на улицы городов Европы и США в виде больших демонстраций, почему правые находятся в конфликте с левыми по этому вопросу, и что сейчас происходит внутри израильского общества.

Активиста отчислили после публикации его мнения

«Так, видимо, выглядит благодарность за работу с проектом с самого его основания», - отреагировал на новость об исключении из организации сам Куракин.

Куракин добавил, что ему особенно обидно, что весь труд на благо организации был перечеркнут жалобами неких пропалестинских активисток, которых огорчило, что в Q-Space есть волонтер, который желает полной ликвидации террористов из ХАМАС.

«Вместо того чтобы проигнорировать этот вой из кустов и сохранить лицо, меня обвинили в не пойми чем, да еще и выгнали буквально за спиной», - заявил он, объяснив, что представители организации отказались от запланированной встречи.

Вчера Q-Space выпустила заявление, подписанное ее членами Гулей Султановой, Менни де Гуэр, Аксаной Микалаевой, Дианой Акопян и Сашей Милякиной.

Представители организации объявили, что прекращают сотрудничество с Даниилом Куракиным и дистанцируются от него.

«Q-Space был готов к обсуждению всех вопросов с Даниилом Куракиным, но по непонятной нам причине он предпочел перенести общение в СМИ», - озвучили они претензии в адрес активиста.

«В этой статье активист Даниил Куракин прокомментировал приглашение на встречу с организаторами Q-Space, полученное им после выхода его текста в той же Postimees с проблематичным содержанием, которое может быть охарактеризовано как речи ненависти», - сказано в заявлении, но без уточнений, в чем именно заключаются «речи ненависти».

В заявлении также сказано, что организация не придерживается ни произраильской, ни пропалестинской позиции.