Пьяная женщина напала на полицейского

Ночью 15 ноября в полицию поступил вызов на улицу Кирде в Эльва, где находилась группа людей в нетрезвом состоянии, которые агрессивно себя вели. Когда сотрудники полиции прибыли на место, женщина из группы стала проявлять агрессию по отношению к полицейским и напала на сотрудника полиции.