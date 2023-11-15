Пьяная женщина напала на полицейского

На сотрудника полиции, призвавшего к порядку группу агрессивно настроенных людей, напала находившаяся в ней женщина в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем правоохранителю пришлось обратиться в травмпункт.
Ночью 15 ноября в полицию поступил вызов на улицу Кирде в Эльва, где находилась группа людей в нетрезвом состоянии, которые агрессивно себя вели. Когда сотрудники полиции прибыли на место, женщина из группы стала проявлять агрессию по отношению к полицейским и напала на сотрудника полиции.
Она была задержана и доставлена в Тартускую тюрьму для вытрезвления. Полицейский обратился в травмпункт для оказания первой помощи. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств происшествия.