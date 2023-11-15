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Пьяная женщина напала на полицейского

Йенс Раавик
, журналист Tartu Postimees
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

На сотрудника полиции, призвавшего к порядку группу агрессивно настроенных людей, напала находившаяся в ней женщина в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем правоохранителю пришлось обратиться в травмпункт.

Ночью 15 ноября в полицию поступил вызов на улицу Кирде в Эльва, где находилась группа людей в нетрезвом состоянии, которые агрессивно себя вели. Когда сотрудники полиции прибыли на место, женщина из группы стала проявлять агрессию по отношению к полицейским и напала на сотрудника полиции.

Она была задержана и доставлена в Тартускую тюрьму для вытрезвления. Полицейский обратился в травмпункт для оказания первой помощи. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств происшествия.

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