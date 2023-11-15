В Ида-Вирумаа при пожаре в доме в погиб человек

Звонивший сообщил, что жилой дом горит открытым пламенем и в нем могут находиться двое пожилых людей.

Первой в 23:08 на место прибыла спасательная команда Ийзаку, к этому моменту бревенчатый дом с этернитовой кровлей был охвачен пламенем. Соседи сообщили спасателям, что в доме может находиться только один пожилой человек, поскольку второй находится в доме престарелых. Первый заход в горевший дом спасателей в противодымном снаряжении оказался неэффективным, поскольку пройти повсюду не удалось и никого не нашли.

На место происшствия также прибыли спасатели из спасательных отрядов Йыхви, Кохтла-Ярве и Муствеэ, спасатели-добровольцы из добровольческих спасательных отрядов Ийзаку и Мяэтагузе, оперативный дежурный, скорая и полиция.

Бригада спасателей в противодымном снаряжении вынесла погибшего из жилого дома в 01:16. Причину пожара установит следствие.

В пожарах, к сожалению, погибает довольно много пожилых людей. Любое обращение с огнем представляет собой риск, и именно пожилые люди часто не оценивают эти риски объективно. Спасательный департамент призывает всех людей помочь своим пожилым родственникам советом и делом, чтобы с ними не случились трагические происшествия.