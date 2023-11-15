Европе нужно в пять раз увеличить производство снарядов, заявил министр обороны Эстонии

«Мы все должны производить больше, потому что, по нашим оценкам, нам нужно около 3 миллионов снарядов в год. Сегодня мы производим менее 1 миллиона, может быть 600-700 тысяч в год. Этого недостаточно», - цитирует ERR заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура, которое он сделал на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.

Таким образом Певкур ответил министру обороны Германии Борису Писториусу, который считает нереалистичным план о предоставлении Украине одного миллиона снарядов до марта 2024 года.

Ханно Певкур уверен, что снаряды можно купить, а примером здесь может быть Эстония, которая в ближайшие несколько лет вложит в боеприпасы примерно треть своего оборонного бюджета. Уже запущена «ускоренная процедура» закупки на 280 миллионов евро самых востребованных на войне 155-миллимитровых боеприпасов.

«Я очень надеюсь, что мы сможем ускорить процесс здесь, в Европе, потому что у нас нет времени помогать Украине, а также наращивать собственное производство», - цитирует ERR Певкура.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна высоко оценивал двукратное увеличение военной помощи Украине со стороны Германии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что на данный момент страны ЕС передали Украине лишь 300 000 снарядов.

«У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», - уточнил Боррель.