Каллас о повышении зарплаты учителям: нельзя обещать то, на что нет денег

«У нас чрезвычайно сложная ситуация в экономике и с бюджетом, поэтому мы сейчас смогли согласовать бюджет на следующий год в рамках имеющихся возможностей, а также бюджетную стратегию на ближайшие четыре года с этими возможностями в ситуации, когда мы приняли решения о различных повышениях налогов, которые увеличат доходы государства», – ответила Каллас на вопрос о том, может ли быть заключено с работниками образования какое-то соглашение относительно повышения зарплаты учителей до 120% от средней.