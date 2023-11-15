Каллас о повышении зарплаты учителям: нельзя обещать то, на что нет денег

Несмотря на то, что правительство включило в коалиционное соглашение цель за четыре года довести зарплату учителей до 120% от средней зарплаты по Эстонии, премьер-министр Кая Каллас, находящаяся с визитом в США, в интервью ERR подтвердила ранее высказанную позицию министра финансов Марта Вырклаэва о том, что в бюджете на следующий год нет денег для продвижения в этом направлении, и если министр образования Кристина Каллас хочет это сделать, то ей придется искать необходимые средства внутри системы образования, пишет Rus.ERR.
«У нас чрезвычайно сложная ситуация в экономике и с бюджетом, поэтому мы сейчас смогли согласовать бюджет на следующий год в рамках имеющихся возможностей, а также бюджетную стратегию на ближайшие четыре года с этими возможностями в ситуации, когда мы приняли решения о различных повышениях налогов, которые увеличат доходы государства», – ответила Каллас на вопрос о том, может ли быть заключено с работниками образования какое-то соглашение относительно повышения зарплаты учителей до 120% от средней.
«Соглашение должно соответствовать бюджетной стратегии. Государство не может обещать то, на что нет денег. Эти вещи идут рука об руку, поэтому мы должны быть в состоянии выполнить эти обещания», – сказала премьер-министр.