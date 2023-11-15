ФОТО ⟩ Внедорожники не поделили дорогу: в Таллинне на оживленном перекрестке произошло ДТП

Прошедшей ночью на перекрестке улиц Йыэ и Ахтри произошло ДТП с участием двух внедорожников.
ДТП между BMW X1 Drive и JEEP Grand Cheroke произошло вчера около 21:25. Фотографиями с места происшествия поделился участник Facebook-группы EZ-дуны.
«Поскольку водители не смогли договориться, на место происшествия выехали сотрудники полиции для выяснения виновника аварии. Затем они были направлены в страховую компанию», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.
Пресс-секретарь добавила, что в ДТП никто не пострадал.