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ФОТО ⟩ Внедорожники не поделили дорогу: в Таллинне на оживленном перекрестке произошло ДТП

rus.postimees.ee
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ДТП.
ДТП. Фото: Сообщество EZ-дуны! в Facebook

Прошедшей ночью на перекрестке улиц Йыэ и Ахтри произошло ДТП с участием двух внедорожников. 

ДТП между BMW X1 Drive и JEEP Grand Cheroke произошло вчера около 21:25. Фотографиями с места происшествия поделился участник Facebook-группы EZ-дуны. 

Фото: Сообщество EZ-дуны! в Facebook

«Поскольку водители не смогли договориться, на место происшествия выехали сотрудники полиции для выяснения виновника аварии. Затем они были направлены в страховую компанию», - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.

Пресс-секретарь добавила, что в ДТП никто не пострадал.

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