Прогноз: экономика Эстонии достигнет своего предкризисного максимума только в 2026 году

Согласно экономическому прогнозу Swedbank, составленному главными экономистами Тыну Мертсином и Лийз Эльмик, экономика Эстонии достигнет докризисного пика только в 2026 году.
В большинстве европейских стран, особенно в Германии, наблюдается охлаждение экономики. Хотя экономика США до сих пор держалась неплохо, в ней также появляются первые признаки замедления. Последствия высоких процентных ставок и прошлогодней высокой инфляции только начинают ощущаться.
В еврозоне продолжается экономическая стагнация, и риск затяжной рецессии возрос. Хотя первые признаки свидетельствуют о том, что цикл глобального промышленного спада начинает разворачиваться, слабость этого сектора грозит перекинуться на остальные отрасли экономики. В то же время рынки труда в еврозоне сильны, а покупательная способность домохозяйств начинает повышаться по мере замедления инфляции. Хотя это должно поддержать частное потребление, внутренний спрос остается в целом слабым на фоне роста безработицы. Рост экономики еврозоны в текущем году составит 0,4%, а в следующем году – всего 0,2%.
В Швеции прогнозируется сокращение экономики как в этом, так и в следующем году. Рост экономики США в ближайшие кварталы замедлится, а рынок труда ослабнет. Экономический рост в Китае стабилизировался в третьем квартале, и целевой показатель роста в 5% в этом году выглядит вполне достижимым. Однако спад в секторе недвижимости Китая сохраняется и будет сдерживать рост в ближайшие годы.
Европейский центральный банк прекратил повышать процентные ставки
По данным Swedbank, Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США прекратили повышать процентные ставки. Мы ожидаем, что ЕЦБ начнет снижать процентные ставки в апреле следующего года. Инфляция вызывает меньше опасений по сравнению с будущими экономическими перспективами, которые сдерживаются, в частности, снижением спроса на кредиты и ростом реальных процентных ставок. Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки летом следующего года.
Однако Швеция будет страдать от высокой инфляции дольше, чем остальные страны мира. В результате мы ожидаем, что шведский центральный банк еще раз повысит процентные ставки в ноябре и начнет снижать их в июне следующего года. Нормализация инфляции и снижение доходности облигаций приведут к ослаблению доллара США. Евро укрепляется по отношению к доллару, но этому препятствует более быстрое снижение ставок Европейским центральным банком по сравнению с Федеральной резервной системой. Ожидается, что в ближайшие два года шведская крона несколько укрепится по отношению к евро.
Геополитические риски высоки
Пока война между Израилем и ХАМАС оказывает ограниченное влияние на мировую экономику. Однако эскалация военных действий в регионе ударит по добыче нефти, что вновь приведет к росту цен на энергоносители и ускорению инфляции. Дополнительным риском является война России в Украине, конца которой не видно. Хотя дальнейшего роста цен на природный газ не ожидается, риск ухудшения ситуации на энергетическом рынке и роста цен на сырьевые товары сохраняется.
Рецессия в Эстонии отступает, но рост в следующем году будет скромным
В первые три квартала текущего года экономика Эстонии сократилась на 3% в годовом исчислении. Однако затянувшаяся рецессия постепенно отступает. Снижение налогов на продукцию (НСО и акцизов), отражающих объем товаров и услуг, проданных конечным потребителям, в постоянных ценах замедляется. Объемы производства в обрабатывающей промышленности и объем розничной торговли продолжают резко снижаться, однако в третьем квартале это снижение стабилизировалось. В первом полугодии текущего года почти половина снижения валового внутреннего продукта (ВВП) была обусловлена падением производства энергии.
Но в третьем квартале падение производства энергии углубилось. Ухудшилась также уверенность во всех секторах экономики. Недостаточный спрос сдерживает деятельность 82% промышленных предприятий. Внешний спрос в ближайшей перспективе останется слабым, но в следующем году ожидается его постепенное улучшение. Однако это позволит эстонским компаниям добиться лишь скромного роста экспорта. Затраты на рабочую силу в обрабатывающей промышленности растут быстрее, чем производительность труда, и удельные затраты на рабочую силу в этом секторе быстро увеличиваются. В результате промышленные предприятия оценивают свою конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках как все более слабую. Однако эта потеря конкурентоспособности может помешать восстановлению экспорта, когда внешний спрос начнет улучшаться.
По нашим прогнозам, в этом году экономика Эстонии сократится на 2,5%, в следующем году рост составит всего 0,7%, а в следующем – 2,3%. Это означает, что ВВП достигнет своего предкризисного максимума не ранее начала 2026 года.
Охлаждение рынка труда
Несмотря на длительную рецессию, рынок труда в Эстонии оказался достаточно устойчивым. Уровень занятости высок, уровень безработицы повысился лишь незначительно, а темпы роста заработной платы остаются высокими. Однако рынок труда охлаждается, поскольку общий оборот предприятий снижается, а их рентабельность испытывает все большее давление. В то же время мы ожидаем, что в следующем году занятость будет сокращаться умеренными темпами и останется на высоком уровне. Уровень безработицы постепенно растет, но нехватка рабочей силы, стремление компаний удерживать персонал и высокий уровень занятости не позволят ему подняться до очень тревожных значений. Так, уровень безработицы вырастет с 6,8% в этом году до 7,6% в следующем, а затем, по мере восстановления экономики, снизится до 6,3% в следующем году.
Частный сектор вряд ли сможет увеличить затраты на рабочую силу так же сильно, как в этом и прошлом году. Темпы роста номинальной заработной платы замедляются, но мы ожидаем, что они останутся высокими, по крайней мере, в ближайшие годы. Рост заработной платы также сдерживается быстрым повышением минимального размера оплаты труда. По нашим прогнозам, в текущем году рост заработной платы составит 11,2%, в следующем году он замедлится до 7,4%, а в следующем – до 7,1%.
Замедление роста цен продолжается
В течение последних шести месяцев потребительские цены не росли от месяца к месяцу. Ценовое давление со стороны бизнеса снизилось, а инфляционные ожидания для домохозяйств и розничного сектора упали до долгосрочного среднего уровня. Частное потребление снижается уже более года, и ослабление спроса ограничивает передачу роста цен от предприятий к потребителям. Мы ожидаем, что инфляция продолжит замедляться, однако повышение налогов в следующем году (в частности, повышение НСО на два процентных пункта) приведет к ее замедлению. В результате инфляция потребительских цен снизится с 9,5% в текущем году до 3,8% в следующем и 2,4% в следующем.
Реальная заработная плата уже растет, но поскольку домохозяйства все больше обеспокоены безработицей и ухудшением своего финансового положения, мы ожидаем, что повышение покупательной способности будет способствовать росту потребления лишь с некоторым отставанием. В следующем году темпы роста частного потребления будут относительно низкими, а его объем будет значительно ниже среднего долгосрочного уровня.