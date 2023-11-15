Прогноз: экономика Эстонии достигнет своего предкризисного максимума только в 2026 году

Но в третьем квартале падение производства энергии углубилось. Ухудшилась также уверенность во всех секторах экономики. Недостаточный спрос сдерживает деятельность 82% промышленных предприятий. Внешний спрос в ближайшей перспективе останется слабым, но в следующем году ожидается его постепенное улучшение. Однако это позволит эстонским компаниям добиться лишь скромного роста экспорта. Затраты на рабочую силу в обрабатывающей промышленности растут быстрее, чем производительность труда, и удельные затраты на рабочую силу в этом секторе быстро увеличиваются. В результате промышленные предприятия оценивают свою конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках как все более слабую. Однако эта потеря конкурентоспособности может помешать восстановлению экспорта, когда внешний спрос начнет улучшаться.

По нашим прогнозам, в этом году экономика Эстонии сократится на 2,5%, в следующем году рост составит всего 0,7%, а в следующем – 2,3%. Это означает, что ВВП достигнет своего предкризисного максимума не ранее начала 2026 года.

Охлаждение рынка труда