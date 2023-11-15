Невероятно: в допинг-пробе спортсмена нашли девять запрещенных веществ

Российский культурист Антон Герасимов получил дисквалификацию сроком на шесть лет за употребление допинга.
СМИ сообщают, что спортсмен сдал положительную допинг-пробу в мае и там обнаружили следы девяти запрещенных препаратов. В том числе и несколько анаболических стероидов. Такое количество запрещенных препаратов можно считать новым грустным рекордом России.
Из-за этого Герасимов был дисквалифицирован на шесть лет.
В мае Герасимов в весовой категории свыше 95 кг выиграл соревнования по бодибилдингу Arnold Classic Africa, проходившие в Йоханнесбурге (ЮАР). В этом году он занял третье место на Кубке России по бодибилдингу.