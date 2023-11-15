Невероятно: в допинг-пробе спортсмена нашли девять запрещенных веществ

СМИ сообщают, что спортсмен сдал положительную допинг-пробу в мае и там обнаружили следы девяти запрещенных препаратов. В том числе и несколько анаболических стероидов. Такое количество запрещенных препаратов можно считать новым грустным рекордом России.

Из-за этого Герасимов был дисквалифицирован на шесть лет.