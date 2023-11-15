С сегодняшнего дня на шоссе начнет действовать зимнее ограничение скорости

На участке шоссе Таллинн-Нарва 2+2 от Маарду до Ааспере в этом году скорость не будет повышаться выше 90 км/ч из соображений безопасности. «На шоссе Таллинн-Нарва скорость ограничивают несколько факторов: на большинстве участков дороги нет препятствий для выхода диких животных на дорогу, кроме того, на дороге много поворотов налево и разворотов, а пешеходы переходят дорогу в районе автобусных остановок», - пояснил Вайкмаа. Кроме того, влияние оказывает более низкая интенсивность движения в Ляэне-Вирумаа, и в результате чего, особенно на второй полосе, противоскользящие материалы работают не так эффективно, как на участках с большей интенсивностью движения.