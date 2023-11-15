С сегодняшнего дня на шоссе начнут действовать зимние ограничения скорости

В среду, 15 ноября, на государственных дорогах Эстонии будут сняты дорожные знаки, обозначающие летнее ограничение скорости в 110 км/ч.
На всех участках дорог 2+1 и на некоторых участках дорог 2+2 будет действовать ограничение скорости в 100 км/ч. В других местах максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. В то же время Департамент транспорта имеет право при дневном свете и хороших условиях вождения устанавливать на участках дорог с переменными дорожными знаками максимальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
«Участникам дорожного движения важно помнить, что максимальная разрешенная скорость не всегда является безопасной скоростью. Зимой обязательно следует обращать внимание на дорожные и погодные условия и выбирать соответствующую скорость, - сказал руководитель отдела управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа. - При зимних дорожных условиях стоит избегать обгонов, но если нужно его совершить, то следует учитывать, что обгон может занять значительно больше времени».
Вайкмаа добавил, что, поскольку на дорогах 2+1 длина полос для обгона ограничена, следует избегать этого опасного маневра. Также на дорогах 2+2 при выполнении обгона сцепление с дорогой на разных полосах может быть разным из-за гололеда.
На зимний период останется действующим ограничение скорости до 110 км/ч на общем протяжении 197,5 км и 100 км/ч на общем протяжении 151,3 км. Более высокие скорости будут вводиться там, где это будет соответствовать дорожным условиям. На участках, где существует большой риск аварий с участием диких животных и пешеходов, на на зимний период скорость будет оставлена 90 км/ч.
На участке шоссе Таллинн-Нарва 2+2 от Маарду до Ааспере в этом году скорость не будет повышаться выше 90 км/ч из соображений безопасности. «На шоссе Таллинн-Нарва скорость ограничивают несколько факторов: на большинстве участков дороги нет препятствий для выхода диких животных на дорогу, кроме того, на дороге много поворотов налево и разворотов, а пешеходы переходят дорогу в районе автобусных остановок», - пояснил Вайкмаа. Кроме того, влияние оказывает более низкая интенсивность движения в Ляэне-Вирумаа, и в результате чего, особенно на второй полосе, противоскользящие материалы работают не так эффективно, как на участках с большей интенсивностью движения.
Скорость нужно снижать, так как понижение температур приводит к большему риску обледенения. Чтобы безопасно добраться до пункта назначения, водителям необходимо выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и безопасный стиль вождения. Зимняя скользкая дорога требует от водителей повышенного внимания и учета других участников движения. Кроме возможного обледенения, опасность движения увеличивает и большая доля темного времени суток.
Рекомендуем перед началом поездки проверить дорожные условия на портале www.tarktee.ee. Перед наступлением зимы водителям следует проверить свой автомобиль и его оснащение. Важно, чтобы автомобиль находился в хорошем техническом состоянии и был подготовлен к зимнему сезону. Убедитесь, что тормоза, фары и стеклоочистители находятся в исправном состоянии.
Кроме того, напоминаем, что не позднее 1 декабря на всех легковых автомобилях должны быть установлены зимние шины.