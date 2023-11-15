На этот раз на вопросы депутатов будут отвечать министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия), министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) и министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), который также выполняет обязанности премьер-министра, находящегося за границе
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И БЛОГ ⟩ Конфискация российских активов и рост уровня бедности: министры отвечают на вопросы депутатов Рийгикогу
Министр иностранных дел, исполняющий обязанности премьер-министра, ответит на вопросы членов Рийгикогу об управлении Эстонским государством, конституционных, внешне- и оборонно-политических аспектах конфискации замороженных активов, налоге на автомобили, поддержке различных социальных групп, энергоснабжении и закрытии консульств.
Министр юстиции ответит на вопросы, касающиеся правоприменения и законотворчества. Министр регионального развития ответит на вопросы о школьной сети, работе местных самоуправлений и росте числа людей, живущих в бедности.