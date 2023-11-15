«Пытаются улучшить имидж»: все главы нарвской мэрии стали центристами

В понедельник вечером, на внеочередном заседании членов правления Нарвского округа Центристской Партии Эстонии были одобрены кандидатуры четырех человек на вступление в партию. В их числе - вице-мэр Нарвы Олег Карпиков. Решение было принято единогласно.

Таким образом, теперь все главы мэрии - мэр города Яан Тоотс, вице-мэр Олег Карпиков, председатель горсобрания Ирина Янович и заместитель председателя Татьяна Стольфат - будут членами Центристской партии. Еще один заместитель председателя - Наталья Умарова - на данный момент является беспартийной.

«Центристы пытаются улучшить имидж своей партии, в том числе и через Нарву. Все те реформы и другие хорошие вещи, которые уже были сделаны, центристы преподносят, как что-то новое и сделанное ими. То, что Карпиков вступил в их ряды - это очередной инфоповод, который создали центристы, но понятно, что Карпиков так или иначе был лоялен им», - считает оппозиционный депутат Денис Ларченко.

По мнению Дениса, монополистский захват правительства для Нарвы не новость. «Вопрос, скорее, к членам фракции Narva - насколько им подходит находиться под таким соусом в таком салате. Некоторые члены фракции изначально были против того, чтобы в названии фракции фигурировала центристская партия, но на деле мы видим, что содержание именно такое», - добавил Ларченко.