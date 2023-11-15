Из-за жеста дружбы в отношении россиянина украинским спортсменом займется СБУ

СМИ сообщают, что украинский самбист Виталий Грибенюк проиграл россиянину Михаилу Кашурникову в дисциплине боевое самбо. После поединка Кашурников протянул кулак, чтобы поблагодарить соперника. Украинец ответил ему взаимностью, соприкоснувшись кулаками.

Этот жест вызвал резкую критику, сообщают, что тренер Грибенюка уже сделал выговор спортсмену, а после возвращения его ждет профилактическая беседа в СБУ.