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Из-за жеста дружбы в отношении россиянина украинским спортсменом займется СБУ

rus.postimees.ee
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Самбо, иллюстративное фото.
Самбо, иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

На чемпионате мира по самбо, проходившем в Ереване (Армения), произошел инцидент, из-за которого украинского спортсмена ожидает разбирательство.

СМИ сообщают, что украинский самбист Виталий Грибенюк проиграл россиянину Михаилу Кашурникову в дисциплине боевое самбо. После поединка Кашурников протянул кулак, чтобы поблагодарить соперника. Украинец ответил ему взаимностью, соприкоснувшись кулаками.

Этот жест вызвал резкую критику, сообщают, что тренер Грибенюка уже сделал выговор спортсмену, а после возвращения его ждет профилактическая беседа в СБУ.

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