ГАЛЕРЕЯ ⟩ Высокопоставленный представитель разведки США посетил Эстонию

В Минобороны сообщили, что Рональд С. Моултри встретился с канцлером Минобороны Кусти Сальмом, главой разведцентра Сил обороны Эстонии полковником Антсом Кивисельгом и генеральным директором Департамента внешней разведки Каупо Розином, а также с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым.