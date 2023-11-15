ГАЛЕРЕЯ ⟩ Высокопоставленный представитель разведки США посетил Эстонию

Заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри посетил Эстонию на этой неделе, чтобы обсудить региональную безопасность, глобальные проблемы и отраслевое сотрудничество.
В Минобороны сообщили, что Рональд С. Моултри встретился с канцлером Минобороны Кусти Сальмом, главой разведцентра Сил обороны Эстонии полковником Антсом Кивисельгом и генеральным директором Департамента внешней разведки Каупо Розином, а также с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым.
Канцлер Сальм и заместитель министра Моултри посетили Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ.