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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Высокопоставленный представитель разведки США посетил Эстонию

rus.postimees.ee
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Заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри посетил Эстонию на этой неделе, чтобы обсудить региональную безопасность, глобальные проблемы и отраслевое сотрудничество.

В Минобороны сообщили, что Рональд С. Моултри встретился с канцлером Минобороны Кусти Сальмом, главой разведцентра Сил обороны Эстонии полковником Антсом Кивисельгом и генеральным директором Департамента внешней разведки Каупо Розином, а также с канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым.

Канцлер Сальм и заместитель министра Моултри посетили Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ.

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