Эстонское предприятие не может взыскать с украинской компании миллионный долг

Литовский суд решил, что не может санкционировать исполнение этого решения, потому что это должен сделать украинский суд.

За это время долг с процентами достиг почти восьми миллионов евро.

«Югстрой инвест» получил в кредит от Hanner четыре миллиона долларов в 2005-2006 гг. В 2013 году компании договорились, что долг «Югстрой инвеста» будет возвращен не группе Hanner, а ее компании Trust Capital — кредит должен был быть возвращен к июню 2014 года, но этого не произошло.

По данным украинского новостного портала odesa.news, Радковский – первый заместитель председателя Одесского областного совета и известный в стране бизнесмен, ранее депутат Верховной Рады. По данным украинского портала usionline.com, более 12 компаний, конечным бенефициаром которых был Радковский, обанкротились с крупными долгами.