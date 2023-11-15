Эстонское предприятие не может взыскать с украинской компании миллионный долг

Зарегистрированная в Эстонии компания литовского капитала Hanner Group не может вернуть предоставленные более 17 лет назад четыре миллиона долларов (около 3,74 млн евро по сегодняшнему курсу) кредита от своего бывшего партнера, украинского бизнесмена и политика Олега Радковского и его компании «Югстрой инвест».
Литовский суд решил, что не может санкционировать исполнение этого решения, потому что это должен сделать украинский суд.
За это время долг с процентами достиг почти восьми миллионов евро.
«Югстрой инвест» получил в кредит от Hanner четыре миллиона долларов в 2005-2006 гг. В 2013 году компании договорились, что долг «Югстрой инвеста» будет возвращен не группе Hanner, а ее компании Trust Capital — кредит должен был быть возвращен к июню 2014 года, но этого не произошло.
По данным украинского новостного портала odesa.news, Радковский – первый заместитель председателя Одесского областного совета и известный в стране бизнесмен, ранее депутат Верховной Рады. По данным украинского портала usionline.com, более 12 компаний, конечным бенефициаром которых был Радковский, обанкротились с крупными долгами.
Радковский был владельцем торговой сети «Наталка», но после закрытия ее на реконструкцию в 2013 году, она так и не открылась в впоследствии. Задолженность компании перед кредиторами составила более 80 млн гривен (2 миллиона евро). Принадлежащая ему бизнес-группа в области строительства и недвижимости «Берег» задолжала более 253,4 млн гривен (65,5 млн евро) нескольким украинским банкам и компаниям.