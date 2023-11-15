Травма Неймара – худшая за всю его карьеру

18 октября Неймар получил серьезную травму колена в матче со сборной Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира. С поля форварда уносили в слезах.
В ходе осмотра выяснилось, что необходима операция – у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки и мениска. 2 ноября Неймара прооперировали.
Несмотря на то, что врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, оперировавший Неймара, заявил, что форвард хорошо восстанавливается, реабилитация займет гораздо больше времени по сравнению с другими его травмами. Раньше лета 2024 года он не вернется в сборную.
«Раньше у него были другие травмы и ситуации, это была его третья операция. Я участвовал в двух других, они требовали меньше времени на восстановление. Теперь у него самая серьезная травма, она требует больше времени, поэтому нам нужно, чтобы он был очень сосредоточен на выздоровлении», — сказал Ласмар.
В августе бразилец перешел из ПСЖ в «Аль-Хиляль» и успел провести пять матчей и забить один мяч за новую команду. Прошлый сезон Неймар не смог доиграть из-за травмы связок голеностопа и операции.