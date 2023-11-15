Трудные времена ⟩ Эстонские стартапы замедлили рост

Руководитель Startup Еstonia Еве Пеетерсон признала, что трудные времена в экономике влияют и на стартапы.

«Стартапы продолжают расти, но темпы роста замедлились. Это не обязательно плохо, потому что вместо агрессивного роста последующие шаги продумываются более тщательно и риски оцениваются серьёзнее, чем раньше, что обеспечивает стабильность и устойчивость технологического сектора в трудные времена», - сказала Пеетерсон и добавила, что на общие показатели влияет также тот факт, что эстонские стартапы становятся все более зрелыми и в этом году было сделок продажи стартапов, из-за чего показатели этих компаний больше не отражаются в статистике стартап-сектора.

Наибольший оборот среди эстонских стартапов в этом году показали Bolt (904,9 млн евро), Veriff (53,8 млн евро), Swappie (47,8 млн евро), Crezu (24,1 млн евро) и Viseven (23,9 млн евро).

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, стартапы в этом году заплатили государству 168,4 млн евро налогов, что на 16% больше, чем в конце третьего квартала прошлого года. За три квартала этого года налога на рабочую силу было уплачено 162,5 млн евро, на 21% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Число сотрудников в эстонских стартапах, однако, несколько сократилось, и по состоянию на конец третьего квартала в стартапах работало 9600 человек, на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

«Стартап-компании заплатили почти на четверть больше налогов за рабочую силу, чем в прошлом году, что свидетельствует об их значительном и положительном влиянии на наш рынок труда, но также и о растущем давлении на заработную плату – стартапы пытаются удержать людей, но они также ищут возможность снизить расходы, что весьма разумно в сегодняшней экономической и политической ситуации. В этом смысле стартапы ничем не отличаются от традиционных компаний, которые в трудные времена критически смотрят на затраты», — пояснилa Пеетерсон.