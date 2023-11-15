Трудные времена ⟩ Эстонские стартапы замедлили рост

Оборот эстонских стартапов к концу третьего квартала этого года достиг 1,69 миллиарда евро, увеличившись на 11%. В прошлом году оборот стартап-сектора за этот же период составил 1,52 млрд евро. Об этом сообщает Startup Еstonia.
Руководитель Startup Еstonia Еве Пеетерсон признала, что трудные времена в экономике влияют и на стартапы.
«Стартапы продолжают расти, но темпы роста замедлились. Это не обязательно плохо, потому что вместо агрессивного роста последующие шаги продумываются более тщательно и риски оцениваются серьёзнее, чем раньше, что обеспечивает стабильность и устойчивость технологического сектора в трудные времена», - сказала Пеетерсон и добавила, что на общие показатели влияет также тот факт, что эстонские стартапы становятся все более зрелыми и в этом году было сделок продажи стартапов, из-за чего показатели этих компаний больше не отражаются в статистике стартап-сектора.
Наибольший оборот среди эстонских стартапов в этом году показали Bolt (904,9 млн евро), Veriff (53,8 млн евро), Swappie (47,8 млн евро), Crezu (24,1 млн евро) и Viseven (23,9 млн евро).
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, стартапы в этом году заплатили государству 168,4 млн евро налогов, что на 16% больше, чем в конце третьего квартала прошлого года. За три квартала этого года налога на рабочую силу было уплачено 162,5 млн евро, на 21% больше, чем за тот же период в 2022 году.
Число сотрудников в эстонских стартапах, однако, несколько сократилось, и по состоянию на конец третьего квартала в стартапах работало 9600 человек, на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
«Стартап-компании заплатили почти на четверть больше налогов за рабочую силу, чем в прошлом году, что свидетельствует об их значительном и положительном влиянии на наш рынок труда, но также и о растущем давлении на заработную плату – стартапы пытаются удержать людей, но они также ищут возможность снизить расходы, что весьма разумно в сегодняшней экономической и политической ситуации. В этом смысле стартапы ничем не отличаются от традиционных компаний, которые в трудные времена критически смотрят на затраты», — пояснилa Пеетерсон.
По состоянию на конец третьего квартала крупнейшими работодателями среди эстонских стартапов были Wise (1896 сотрудников), Bolt (1287 сотрудников), Swappie (461 сотрудник), Veriff (307 сотрудников) и Monese (240 сотрудников). Крупнейшими плательщиками налогов на рабочую силу за три квартала этого года были Bolt (27,3 млн евро), Wise (26,1 млн евро), Veriff (7,1 млн евро), Monese (4,2 млн евро) и Glia 3,7 млн евро.