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Видео ⟩ Чемпионке России сервировали ужин с… тараканом в тарелке

rus.postimees.ee
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Тараканы, иллюстративное фото.
Тараканы, иллюстративное фото. Фото: Caro / Geilert

Портал mrya.news сообщает, что российская легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала в своих социальных сетях пост, где пожаловалась на питание на базе учебно-тренировочного центра сборных команд в Новогорске. 

Девушка опубликовала фотографию своего ужина: вместе с едой в тарелке красовался таракан.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе УТЦ «Новогорск», — написала Кнороз, отметив аккаунты базы и Федерации легкой атлетики России.

Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом, обладательница звания мастера спорта международного класса (2017). Ее личным рекордом является высота 4,75 м, на турнирах в помещении максимальное достижение легкоатлетки — 4,81 м.

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