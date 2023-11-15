Видео ⟩ Чемпионке России сервировали ужин с… тараканом в тарелке

Портал mrya.news сообщает, что российская легкоатлетка Полина Кнороз опубликовала в своих социальных сетях пост, где пожаловалась на питание на базе учебно-тренировочного центра сборных команд в Новогорске.
Девушка опубликовала фотографию своего ужина: вместе с едой в тарелке красовался таракан.
«Наш прекрасный ужин на федеральной базе УТЦ «Новогорск», — написала Кнороз, отметив аккаунты базы и Федерации легкой атлетики России.
Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом, обладательница звания мастера спорта международного класса (2017). Ее личным рекордом является высота 4,75 м, на турнирах в помещении максимальное достижение легкоатлетки — 4,81 м.