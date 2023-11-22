Кумовство по-нарвски: кто из городских арендаторов не платит по счетам?

Журналисту Rus.Postimees в руки попал список нарвских арендаторов, которые снимают площади у города. Чаще эта информация находится в закрытом доступе, но на этот раз у горожан появилась возможность узнать о том, кто и на каких условиях арендует нарвские муниципальные помещения. И о том, кто за эти помещения городу немного задолжал.
На сегодняшний день всего город сдает в аренду 110 площадей от 2 до 5000 квадратных метров. В списке есть как доходные, так и не доходные предприятия, а также частные фирмы. Задолженности есть примерно у половины арендаторов, у кого-то совсем небольшие, а у кого-то - значительно больше.
Самыми «злостными» неплательщиками на сегодняшний день являются MTÜ UUS SILD, чья задолженность составляет 8196 евро; MTÜ Young & Active - они должны городу 9763 евро; OÜ Kwartons, которые должны 4899 евро; MTÜ NarvaKassituba - задолженность приюта составляет 8024 евро; SA Narva Kant с долгом в 8042 евро; и - вишенка на торте - Нарвский приют для животных MTÜ LOOMADE HOIUPAIK, который должен заплатить 11369 евро.
Если рассматривать каждую сумму по отдельности, то на фоне привычных нам больших чисел, которыми оперирует город при составлении бюджета, восемь тысяч тут или девять тысяч там не кажутся экой трагедией. Но если сложить все суммы всех должников на сегодняшний момент, получится, что город недосчитывается около 75 тысяч евро (74 657). Как же так получилось?
Мы попытались поговорить с некоторыми арендаторами, но почти все отказались давать комментарии.
Член правления MTÜ UUS SILD Владимир Наумов заявил, что не готов обсуждать вопросы задолженности, но отметил, что сейчас ведутся переговоры с городом для того, чтобы решить проблему. Он добавил, что город охотно идет навстречу в вопросах арендных обязательств. Однако, стоит подчеркнуть, что аренду UUS SILD не платит и снимает помещение площадью 529 квадратных метров только за коммунальную плату. Rus.Postimees не смог до конца понять, чем занимается MTÜ, так как о его деятельности почти ничего не известно, а веб-сайт не работает. Но из мизерного количество имеющейся информации можно предположить, что это как-то связано с общественной деятельностью.
Город заявил, что Наумову было предложено составить график переноса сроков погашения задолженности на 6 месяцев, однако согласия не последовало.
Член правления MTÜ Young & Active Максим Филиппов комментировать задолженность в 9763 евро тоже отказался. Арендуемая Филипповым площадь составляет 522 квадратных метра, условия также предусматривают только оплату коммунальных услуг, без платы за аренду. По информации на Фейсбук-странице, ранее Филиппов работал в Нарвской горуправе. О деятельности этого арендатора тоже почти ничего не известно. По последним данным, полученным от города, на счет поступило 1034 евро.
Задолженности MTÜ NarvaKassituba удивляться, кажется, смысла нет - о том, что у приюта проблемы с финансированием и количеством находящихся в нем животных, пресса пишет постоянно.
Среди членов правления SA Narva Kant с задолженностью в 8042 также числится вышеупомянутый Владимир Наумов и некий Даниил Галицкий. Судя по информации, найденной в Интернете, основной целью организации Narva Kant является «актуализация, сохранение и популяризация культурно-исторической среды Нарвского региона». Площадь, арендуемая Narva Kant, составляет 918 квадратных метров и городом сдается в аренду опять же только за оплату коммунальных услуг.
Даниил Галицкий в 2021 году баллотировался по списку Алексея Евграфова Elagu Narva. Помимо совместного участия на прошлых выборах, Галицкого и Евграфова связывает и тот факт, что год назад Евграфов поддерживал перенос танка именно на территорию, которую арендует SA Narva Kant. Стоит также подчеркнуть, что Галицкий состоит в возглавляемой Евграфовым временной комиссии при горсобрании. Город сообщил, что в октябре на счет поступило 147 евро.
Для чего вышеупомянутым учреждениям с не самой популярной в городе деятельностью нужны площади такого размера и на каких условиях они их получили, остается только догадываться.
Долги MTÜ LOOMADE HOIUPAIK город прокомментировал следующим образом: «Существование задолженности, вероятно, связано с финансовыми трудностями. Но поскольку MTÜ LOOMADE HOIUPAIK оказывает городу услуги по отлову и передержке бездомных собак и кошек и выставляет городу счета за эту услугу, возникшая задолженность будет погашена путем перезачета требований сторон».
По информации, полученной от Департамента городского хозяйства, город ведет постоянный мониторинг задолженностей, а должникам направляются требования об оплате и предупреждения о возможном расторжении договора аренды. Порядок использования городского имущества также предусматривает заключение соглашения о переносе сроков погашения задолженности на срок до 6 месяцев. В случае неуплаты задолженность взыскивается в судебном порядке.
Максимальная сумма задолженности, при превышении которой город имеет право расторгнуть договор и обратиться в суд с иском, определяется на основании договора, правил использования муниципального имущества и положений Обязательно-правового закона.
Вопросом условий сдачи в аренду муниципальных помещений занимается ревизионная комиссия, а также зампредседателя ревизионной комиссии и оппозиционный депутат Денис Ларченко, который тоже взялся за эту тему.
Денис отмечает, что долги некоторых арендаторов являются всего лишь верхушкой айсберга. «Страшнее то, что процесс сдачи в аренду муниципальных площадей является максимально непрозрачным. Все, что касается помощи города различным НКО и прочим организациям, должно быть прозрачным и честным. Особенно это касается решений, связанных с субсидированием деятельности различных НКО», - подчеркнул Ларченко.
«Судя по документам, у нас в городе есть целый ряд учреждений со льготными условия аренды. Это называется поддержкой деятельности этих самых организаций, и это стоит учитывать при выделении дополнительных средств на деятельность той или иной организации», - добавил Денис.
Депутат отметил, что сейчас нередки случаи, когда, помимо льгот на аренду помещений, организация может получать еще и дополнительную финансовую поддержку. «При этом другие того же типа и рода деятельности организации ничего не получают. Подобное никак не вяжется с принципом равного подхода, поэтому я этим вопросом занимаюсь очень серьезно. Новостей на эту тему будет еще немало. Эти долги, как я успел заметить, еще не самое страшное», - прокомментировал Ларченко.