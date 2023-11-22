Кумовство по-нарвски: кто из городских арендаторов не платит по счетам?

На сегодняшний день всего город сдает в аренду 110 площадей от 2 до 5000 квадратных метров. В списке есть как доходные, так и не доходные предприятия, а также частные фирмы. Задолженности есть примерно у половины арендаторов, у кого-то совсем небольшие, а у кого-то - значительно больше.

Самыми «злостными» неплательщиками на сегодняшний день являются MTÜ UUS SILD, чья задолженность составляет 8196 евро; MTÜ Young & Active - они должны городу 9763 евро; OÜ Kwartons, которые должны 4899 евро; MTÜ NarvaKassituba - задолженность приюта составляет 8024 евро; SA Narva Kant с долгом в 8042 евро; и - вишенка на торте - Нарвский приют для животных MTÜ LOOMADE HOIUPAIK, который должен заплатить 11369 евро.

Если рассматривать каждую сумму по отдельности, то на фоне привычных нам больших чисел, которыми оперирует город при составлении бюджета, восемь тысяч тут или девять тысяч там не кажутся экой трагедией. Но если сложить все суммы всех должников на сегодняшний момент, получится, что город недосчитывается около 75 тысяч евро (74 657). Как же так получилось?

Мы попытались поговорить с некоторыми арендаторами, но почти все отказались давать комментарии.