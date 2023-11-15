Из тюрьмы домой? ⟩ В доме Айво Петерсона невозможно использовать электронный браслет

Адвокат Петерсона намеревался ходатайствовать об освобождении своего подзащитного из камеры в Таллиннской тюрьме и переводе его его дом в Нарва-Йыэсуу. Формальное согласие на это было получено и от ближайших родственников. Однако необычное обстоятельство поставило крест на ходатайстве: и прокурор, и защитник признали, что покрытие мобильной сети, необходимое для работы электронного браслета, недостаточное в доме Петерсона.

«К сожалению, в Эстонии до сих пор есть места, где нет GSM-покрытия. Но у Айво есть два дома, один из которых находится в Ыйсмяэ», - предложил защитник Петерсона Мати Сенкель запасной вариант. Владелицей квартиры была названа некая Светлана, фамилию которой ни адвокат, ни сам Петерсон назвать не смогли, что вызвало недоверие другой стороны.