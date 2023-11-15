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Из тюрьмы домой? ⟩ В доме Айво Петерсона невозможно использовать электронный браслет

Брита-Мария Алас
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Фото: Madis Veltman

Айво Петерсон, обвиняемый в государственной измене, находится под стражей с весны, и на предварительных слушаниях обсуждался вопрос о том, можно ли разрешить ему уехать домой с устройством электронного надзора (электронный браслет) и может ли бежавший в Россию Олег Иванов быть одним из свидетелей со стороны Петерсона.

Адвокат Петерсона намеревался ходатайствовать об освобождении своего подзащитного из камеры в Таллиннской тюрьме и переводе его его дом в Нарва-Йыэсуу. Формальное согласие на это было получено и от ближайших родственников. Однако необычное обстоятельство поставило крест на ходатайстве: и прокурор, и защитник признали, что покрытие мобильной сети, необходимое для работы электронного браслета, недостаточное в доме Петерсона.

«К сожалению, в Эстонии до сих пор есть места, где нет GSM-покрытия. Но у Айво есть два дома, один из которых находится в Ыйсмяэ», - предложил защитник Петерсона Мати Сенкель запасной вариант. Владелицей квартиры была названа некая Светлана, фамилию которой ни адвокат, ни сам Петерсон назвать не смогли, что вызвало недоверие другой стороны.

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