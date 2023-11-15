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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК ⟩ Жители приграничного польского города обеспокоены тем, что чехи раздеваются догола в общественных бассейнах

rus.postimees.ee
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Люди в бассейне.Иллюстративное фото.
Люди в бассейне.Иллюстративное фото. Фото: JOHN SIBLEY

Польский городок недалеко от чешской границы столкнулся с проблемой чешских туристов, которые раздеваются догола в раздевалках общественных бассейнов. В связи с этим у кассы была установлена специальная табличка на чешском языке, объясняющая местные обычаи.

Город Продник на юго-западе Польши с населением более 20 000 человек находится всего в шести километрах от чешской границы. Поскольку ближайший общественный бассейн на чешской стороне границы находится в более чем 30 километрах от городка, местный бассейн также посещают чехи, живущие рядом с границей, пишет местная газета Nowa Trybuna Opolska.

Однако большое количество посетителей с другой стороны границы привело к настоящему столкновению культур, поскольку скромным полякам совершенно непонятно, почему чехи раздеваются догола в раздевалках на глазах у всех.

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