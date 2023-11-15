КУЛЬТУРНЫЙ ШОК ⟩ Жители приграничного польского города обеспокоены тем, что чехи раздеваются догола в общественных бассейнах

Город Продник на юго-западе Польши с населением более 20 000 человек находится всего в шести километрах от чешской границы. Поскольку ближайший общественный бассейн на чешской стороне границы находится в более чем 30 километрах от городка, местный бассейн также посещают чехи, живущие рядом с границей, пишет местная газета Nowa Trybuna Opolska.