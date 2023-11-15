Польский городок недалеко от чешской границы столкнулся с проблемой чешских туристов, которые раздеваются догола в раздевалках общественного бассейна. В связи с этим у кассы была установлена специальная табличка на чешском языке, вводящая в курс местных обычаев.
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК ⟩ Жители приграничного польского города обеспокоены тем, что чехи в общественных бассейнах раздеваются догола
Город Продник на юго-западе Польши с населением более 20 000 человек расположен всего в шести километрах от чешской границы. Поскольку ближайший общественный бассейн на чешской стороне находится на расстоянии более 30 километров, бассейн в Проднике посещают и живущие поблизости чехи, пишет местная газета Nowa Trybuna Opolska.