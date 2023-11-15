Рост цен на электроэнергию стал роковым для кафе, которое проработало почти 20 лет

Кафе Florinda, хорошо знакомое жителям Пайкузе и его окрестностей, проработало почти 20 лет и предлагало клиентам блюда домашней кухни, а также изготовленные на месте булочки, пирожки и печенье. Заведение закрылось 11 августа. Хозяйка кафе Мерике Нисума наслаждается заслуженным отдыхом и надеется, что Florinda откроется следующей весной.
С момента открытия кафе в 2004 году у его хозяйки не было времени на отдых. 28 января следующего года заведение могло отпраздновать свое 20-летие. Но праздника не будет, так как Florinda закрылась еще в августе. В июне Нисума достигла пенсионного возраста. На год раньше обычного, так как в ее семье росло трое детей.