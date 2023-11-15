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В Нарве в арестном доме скончался 49-летний мужчина

rus.postimees.ee
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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

49-летний мужчина, которого вечером 14 ноября доставили в центр кратковременного содержания для вытрезвления, скончался сегодня ночью. Предположительная причина смерти - внезапное ухудшение состояния здоровья, причины которого будут установлены в ходе вскрытия.

Во вторник, 14 ноября, около 16:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Пяхклимяэ в Нарве на скамейке в парке лежит пьяный мужчина. «Поскольку мужчина был пьян, не мог назвать свое имя и адрес дома и у него не было документов, удостоверяющих личность, полицейские решили доставить его в вытрезвитель» - сказал руководитель патрульной службы Нарвы Сильвер Пяльсинг.

По словам руководителя патрульной службы, пьяный мужчина был в сознании и, по мнению сотрудников, не нуждался в медицинском вмешательстве. «В случае с пьяным человеком мы всегда предпочитаем доставить его домой, но так как мужчина не мог назвать свое имя и у него не было документов, было решено доставить его в вытрезвитель, чтобы обеспечить его безопасность. В камере за ним постоянно наблюдали через окно и камеру наблюдения. Незадолго до полуночи мужчина лег на спину, и сотрудник пошел его проверить, мужчина дышал и двигался. Десять минут спустя сотрудник решил снова проверить мужчину и заметил, что он больше не дышит. Полицейские начали немедленно его оживлять и продолжали это делать до прибытия скорой помощи. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь», - сказал Пяльсинг.

Точная причина смерти выясняется. Полиция проверяет обстоятельства происшествия и действия сотрудников при оценке состояния и наблюдении за задержанным в рамках служебной проверки.

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