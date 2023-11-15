В Нарве в арестном доме скончался 49-летний мужчина

Во вторник, 14 ноября, около 16:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Пяхклимяэ в Нарве на скамейке в парке лежит пьяный мужчина. «Поскольку мужчина был пьян, не мог назвать свое имя и адрес дома и у него не было документов, удостоверяющих личность, полицейские решили доставить его в вытрезвитель» - сказал руководитель патрульной службы Нарвы Сильвер Пяльсинг.

По словам руководителя патрульной службы, пьяный мужчина был в сознании и, по мнению сотрудников, не нуждался в медицинском вмешательстве. «В случае с пьяным человеком мы всегда предпочитаем доставить его домой, но так как мужчина не мог назвать свое имя и у него не было документов, было решено доставить его в вытрезвитель, чтобы обеспечить его безопасность. В камере за ним постоянно наблюдали через окно и камеру наблюдения. Незадолго до полуночи мужчина лег на спину, и сотрудник пошел его проверить, мужчина дышал и двигался. Десять минут спустя сотрудник решил снова проверить мужчину и заметил, что он больше не дышит. Полицейские начали немедленно его оживлять и продолжали это делать до прибытия скорой помощи. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь», - сказал Пяльсинг.