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Серьезная инвестиция ⟩ Airbnb пытается сделать ИИ с человеческим лицом

Наталия Гребнева
, журналист
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Airbnb ускоряется в сторону гуманизма с помощью ИИ.
Airbnb ускоряется в сторону гуманизма с помощью ИИ. Фото: ZUMAPRESS.com

Airbnb купил компанию GamePlanner, занимающуюся экспертизой в области искусственного интеллекта. Один из ее владельцев – разработчик голосового помощника Siri. Сервис бронирования потратил на этот актив 200 млн долларов, чтобы направить ИИ в русло гуманизма.

GamePlanner.AI - стартап по разработке искусственного интеллекта, доля в котором принадлежит технологическому инноватору Адаму Чейеру, которого многие в мире IT считают если не гением, то одним из ведущих мировых технологов.

Именно он создал первопроходца в мире помощников ИИ – Siri – которого впоследствии продал Apple. После он сотрудничал с легендарным Стивом Джобсом и основал Viv Labs, которая затем была интегрирована в Samsung. Чейер также сыграл ключевую роль в создании крупнейшей в мире платформы петиций Change.org.

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