GamePlanner.AI - стартап по разработке искусственного интеллекта, доля в котором принадлежит технологическому инноватору Адаму Чейеру, которого многие в мире IT считают если не гением, то одним из ведущих мировых технологов.

Именно он создал первопроходца в мире помощников ИИ – Siri – которого впоследствии продал Apple. После он сотрудничал с легендарным Стивом Джобсом и основал Viv Labs, которая затем была интегрирована в Samsung. Чейер также сыграл ключевую роль в создании крупнейшей в мире платформы петиций Change.org.