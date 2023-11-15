В Таллинне откроется для движения несколько участков улиц

С 16 ноября будут открыты для движения две полосы в обоих направлениях для пересечения перекрестка Нарвское шоссе – Лайкмаа – Хобуяама по Нарвскому шоссе. Поскольку на улицах Хобуяама и Лайкмаа продолжаются строительные работы, пешеходы пока не смогут пересекать перекресток по диагонали. Временный пешеходный переход между ТЦ Viru и Nordic Hotel Forum ликвидируют с открытием регулируемого перехода на перекрестке Нарвского шоссе, улиц Лайкмаа и Хобуяама.

На этой неделе начнется асфальтирование перекрестка улиц Гонсиори и Реймани, после окончания работ откроется выезд с ул. Реймани на улицу Гонсиори. Затем будет восстановлена обычная организация движения на улице Реймани и выезд с улицы Гонсиори на ул. Манеэжи.

На следующую неделю запланировано асфальтирование отрезка улицы Логи между ул. Румби и Садама, что позволит открыть на этом участке по одной полосе движения в обоих направлениях и восстановить обычную организацию движения по улице Садама.