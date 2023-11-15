Фото ⟩ Таллинн одобрил строительство многоэтажного здания в форме камня

На участке по адресу Ярвевана-теэ, 5 расположено офисное здание и подстанция, а по адресу Ярвевана-теэ, 5а по данным Регистра строений находится амортизированный бассейн, который планируется снести, а на его месте построить парковочный дом.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, планируемое здание предусмотрено специально для данного участка, а найденное в результате архитектурного конкурса решение вдохновлено легендой о камне Линды. «Целью составления детальной планировки было расширение имеющегося офисного здания, город при этом поставил условие найти качественное пространственное решение. Зеленый коридор у Ярвевана-теэ сохранится в соответствии с планировкой, он соединен с лесом, окружающим озеро Юлемисте», - сказала Липпус.

Эскиз здания между Ярвевана-теэ и озером Юлемисте. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid

В поисках наиболее подходящего решения проведен архитектурный конкурс, в котором победила работа бюро Kadarik Tüür Arhitektid OÜ под названием «Каменный дом». В соответствии с предложенным решением здание будет выше расположенных рядом домов, отличаться своеобразием и связью с легендами района.

Для строительства новых частей здания определена территория преимущественно свободная от растительности, чтобы в интересах качества городского пространства сохранить как можно больше деревьев. В детальной планировке обозначены важнейшие архитектурные требования, которые обеспечат соответствие планирующегося здания окружающему пространству.