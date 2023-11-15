Пыхья-Таллинн снова «благоухает»: жители звонят в Центр тревоги из-за запаха нефти

Центр тревоги сообщил в социальных сетях, что в среду, 15 ноября, поступили сообщения о запахе газа в микрорайонах Карьямаа и Каламая, но опасности это не представляет - это запах сырой нефти.
«Это запах сырой нефти, поступающей с нефтяного терминала порта Пальяссааре, и непосредственной опасности для людей нет», - говорится в сообщении.
Еще в середине сентября под руководством управы Пыхья-Таллинна состоялась встреча с жителями и предпринимателями по этому вопросу. Как сообщила старейшина района Мануэла Пихлап (Центристская партия), на встрече было договорено в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды снова установить в районе станцию мониторинга воздуха, на этот раз на более длительный период, чем весной. Весенний мониторинг не показал превышения норм.
В то время один из жителей Копли рассказал Postimees, что сильный запах топлива, удобрений или канализации в его районе не дает ему спать, влияет на кровяное давление и вызывает зуд в носу. Из-за всего этого он пригрозил городским властям обращением в Европейскую комиссию.