Пыхья-Таллинн снова «благоухает»: жители звонят в Центр тревоги из-за запаха нефти

«Это запах сырой нефти, поступающей с нефтяного терминала порта Пальяссааре, и непосредственной опасности для людей нет», - говорится в сообщении.

Еще в середине сентября под руководством управы Пыхья-Таллинна состоялась встреча с жителями и предпринимателями по этому вопросу. Как сообщила старейшина района Мануэла Пихлап (Центристская партия), на встрече было договорено в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды снова установить в районе станцию мониторинга воздуха, на этот раз на более длительный период, чем весной. Весенний мониторинг не показал превышения норм.