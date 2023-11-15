Один из самых успешных футболистов мира отправится под суд

Один из самых титулованных футболистов в истории Дани Алвес предстанет перед судом в Испании по обвинению в сексуальном насилии.
BBC Sport пишет, что 40-летний Алвес находится в тюрьме с января за то, что в конце декабря он, предположительно, напал на женщину в ночном клубе Барселоны. По словам потерпевшей, футболист ее изнасиловал.
Бывший футболист «Барселоны» отвергает обвинения и утверждает, что у него были отношения с женщиной по обоюдному согласию.
Теперь суд Барселоны постановил, что следователи нашли достаточно доказательств, чтобы привлечь Алвеса к ответственности. Однако пока не определено, когда именно Алвес предстанет перед судом.
Согласно испанскому законодательству, изнасилование может повлечь за собой тюремное заключение на срок от 4 до 15 лет.
За свою долгую и успешную карьеру Алвес завоевал целых 46 титулов, что сделало его одним из самых успешных футболистов в мировой истории. Алвес, выступающий за сборную Бразилии с 2006 года, стал самым возрастным игроком, представлявшим Бразилию на чемпионате мира в Катаре.