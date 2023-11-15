Один из самых успешных футболистов мира отправится под суд

BBC Sport пишет, что 40-летний Алвес находится в тюрьме с января за то, что в конце декабря он, предположительно, напал на женщину в ночном клубе Барселоны. По словам потерпевшей, футболист ее изнасиловал.

Бывший футболист «Барселоны» отвергает обвинения и утверждает, что у него были отношения с женщиной по обоюдному согласию.

Теперь суд Барселоны постановил, что следователи нашли достаточно доказательств, чтобы привлечь Алвеса к ответственности. Однако пока не определено, когда именно Алвес предстанет перед судом.

Согласно испанскому законодательству, изнасилование может повлечь за собой тюремное заключение на срок от 4 до 15 лет.