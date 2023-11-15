Яна Тоом: еще вчера Юферева-Скуратовски обсуждала с нами вотум недоверия Каллас

«С одной стороны, конечно, плохо, что человек ушел. С другой, видеть центриста, который еще вчера обсуждал с нами вотум недоверия Кае Каллас, а сегодня идет поддерживать автоналог – это удивительный жизненный опыт, который еще надо переварить», – заявила Яна Тоом, добавив, что ладно, если бы речь шла о социал-демократах, но уж точно не о Партии реформ.

Тоом также предположила, что реформисты что-то пообещали Юферевой-Скуратовски. «Скорее всего, это проходное место в списке на следующих выборах в Рийгикогу», – предположила Тоом, по мнению которой, Мария посмотрела на текущие рейтинги и решила, что надежнее будет прыгнуть сейчас, надеясь на то, что у избирателя короткая память, и он забудет, в какой момент это было сделано.

Напомним, что депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски сообщила сегодня, что покидает ряды Центристской партии и присоединяется к фракции правящей Партии реформ.

«Это одно из самых непростых решений в моей жизни, но я его принимаю. Все десять лет работы в Центристской партии у меня было четкое понимание, за что мы боремся и чьи интересы отстаиваем. К сожалению, острая борьба внутри партии привела к тому, что столь необходимый баланс был утерян, равно как и понимание того, куда мы идем и чего хотим достичь. Сейчас много говорится о важности структуры и дисциплины, но лично мне не хватает внутреннего содержания, ощущения доверия и видения перспективы», – прокомментировала она.