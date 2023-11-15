Принимая во внимание известные факты, действия городских властей кажутся тупым упрямством. Конечно, нельзя исключать, что кто-то хочет завладеть зданием школы или действительно надеется на какую-то финансовую выгоду от закрытия учебного учреждения - речь идет о сумме, судя по всему, уже меньшей судебных издержек, которые сейчас оплачивает налогоплательщик. Муниципалитету также не угодили и пожертвованные предпринимателем Парвелом Пруунсильдом 40 000 евро - сначала средства были возвращены Пруунсильду, который, в свою очередь, снова передал их школе.

Говорят, что живший в XIX веке владелец цирка Финеас Т. Барнум сказал, что любое внимание - это хорошо. Действительно! Муниципалитет Ляэнеранна приобрел такую ​​супермощную репутацию, которую нельзя купить ни за какие деньги. К сожалению, негативную. Если бы средства массовой информации не видели недовольных родителей с их лицами и именами, и если бы место не было особенно красивым по своей природе, создалось бы впечатление, что это какая-то проклятая подрайонная деревня. Однако этот имидж неизбежно закрепляется в органах управления волости Ляэнеранна.

Если бы в СМИ не фигурировали конкретные родители с несчастными лицами, а природа этих мест не была столь живописной, то могло бы создаться впечатление, что это какое-то проклятое захолустье. Однако именно этот образ неизбежно закрепляется за органами самоуправления Ляэнеранна.