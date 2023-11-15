КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Ураган глупости прошелся по волости Ляэнеранна

Этот год – интересный год крайностей, когда институты прощупывают границы дозволенного. Это касается как премьер-министра, которая отказывается разобраться в скандале с восточными перевозками и тащит на дно всю Партию реформ, так и местного самоуправления Ляэнеранна, придерживающегося мнения, что школа Метскюла может и вовсе исчезнуть с лица Земли.
Принимая во внимание известные факты, действия городских властей кажутся тупым упрямством. Конечно, нельзя исключать, что кто-то хочет завладеть зданием школы или действительно надеется на какую-то финансовую выгоду от закрытия учебного учреждения - речь идет о сумме, судя по всему, уже меньшей судебных издержек, которые сейчас оплачивает налогоплательщик. Муниципалитету также не угодили и пожертвованные предпринимателем Парвелом Пруунсильдом 40 000 евро - сначала средства были возвращены Пруунсильду, который, в свою очередь, снова передал их школе.
Говорят, что живший в XIX веке владелец цирка Финеас Т. Барнум сказал, что любое внимание - это хорошо. Действительно! Муниципалитет Ляэнеранна приобрел такую супермощную репутацию, которую нельзя купить ни за какие деньги. К сожалению, негативную. Если бы средства массовой информации не видели недовольных родителей с их лицами и именами, и если бы место не было особенно красивым по своей природе, создалось бы впечатление, что это какая-то проклятая подрайонная деревня. Однако этот имидж неизбежно закрепляется в органах управления волости Ляэнеранна.
Если бы в СМИ не фигурировали конкретные родители с несчастными лицами, а природа этих мест не была столь живописной, то могло бы создаться впечатление, что это какое-то проклятое захолустье. Однако именно этот образ неизбежно закрепляется за органами самоуправления Ляэнеранна.
Теперь школу посетил и президент Алар Карис. Это совершенно беспрецедентный, но президентский шаг. Президенты до сих пор посещают районы стихийных бедствий, пострадавших от смерча или какого-нибудь более сильного урагана. В данном случае мы имеем дело с ураганом глупости.
Перефразируем строки Пауля-Эрика Руммо из «Последней реликвии». Глупость любит мудрость, хочет завоевать и покорить ее. Глупость жаждет склонить мудрость на свою сторону.
Postimees уже писал о том, что сохранение небольших сельских школ - это правильно, и, более того, стране необходимо государственное соглашение относительно нашей школьной сети. Мы уже писали, что плотность школьной сети Эстонии - это ценность, на которой основывается успех нашего независимого государства. И тогда в сельской местности будет жизнь, и маленькие дети с большей вероятностью смогут познать чувство успеха и захотят идти утром в школу, чтобы учиться.
Органы власти Ляэнеранна так не считают. Они уже вступили в конфликт с местными жителями. Они также опровергли мнение министра образования Кристины Каллас, которая приняла мужественное решение не отзывать лицензию у школы Метскюла. Пойдут ли они теперь против президента Эстонской Республики, который после публичного крика о помощи со стороны родителей озаботился судьбой школы? Если да, то остается вопрос: кого и какие интересы представляют эти члены местного самоуправления в Эстонской Республике?
Рано или поздно любой ураган стихает, и тогда подсчитываются жертвы и разрушения. Хочется надеяться, что ураган глупости в волости Ляэнеранна скоро утихнет без нанесения серьезного ущерба. Учителя, родители и дети, к сожалению, травмированы. Понесет ли кто-нибудь за это ответственность?