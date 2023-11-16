В среду, 15 ноября, стало известно, что депутат Рийгикогу, долголетний член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски покинула ряды центристов, вступила в Партию реформ и присоединилась к парламентской фракции реформистов. Ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с Юферевой-Скуратовски о причинах такого решения и о ее планах на работу в парламенте уже в составе новой для нее политической силы.
В студии Postimees сменившая партию Мария Юферева-Скуратовски: почему именно сейчас, почему именно Партия реформ?
- В истории эстонского парламентаризма бесчисленное количество раз депутаты меняли фракции, это стало настолько частой вещью, что трудно бывает кого-то удивить таким переходом. Тем не менее, у критиков такой практики никогда не пропадает такой аргумент, что, мол, это обман своих избирателей - перейти в стан партии, за которую они не голосовали. Каковы сейчас могут быть возражения на такие упреки, сводятся ли они только к тому, что например, нынешняя Центристская партия очень не похожа на ту Центристскую партию, что была до выборов в Рийгикогу?
- Реально ли политику, который еще совсем недавно жестко критиковал Партию реформ за многие ее решения, в одиночку добиться пересмотра ее взглядов на некоторые вопросы? Достижима ли цель убедить новых однопартийцев в том, что налоговая реформа должна быть мягче и что нужно во что бы то ни стало найти деньги на существенное повышение зарплаты учителям?
- Даже когда человек - в том числе и политик - принимает какое-то очень долго зревшее в нем важное решение, часто бывает так, что решающий и бесповоротный шаг делается тогда, когда что-то конкретное становится последней каплей. Какие внутренние процессы в Центристской партии в последние недели давали многим центристам ключевой толчок к смене партийной принадлежности?
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