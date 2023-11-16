В студии Postimees сменившая партию Мария Юферева-Скуратовски: почему именно сейчас, почему именно Партия реформ?

- В истории эстонского парламентаризма бесчисленное количество раз депутаты меняли фракции, это стало настолько частой вещью, что трудно бывает кого-то удивить таким переходом. Тем не менее, у критиков такой практики никогда не пропадает такой аргумент, что, мол, это обман своих избирателей - перейти в стан партии, за которую они не голосовали. Каковы сейчас могут быть возражения на такие упреки, сводятся ли они только к тому, что например, нынешняя Центристская партия очень не похожа на ту Центристскую партию, что была до выборов в Рийгикогу?

- Реально ли политику, который еще совсем недавно жестко критиковал Партию реформ за многие ее решения, в одиночку добиться пересмотра ее взглядов на некоторые вопросы? Достижима ли цель убедить новых однопартийцев в том, что налоговая реформа должна быть мягче и что нужно во что бы то ни стало найти деньги на существенное повышение зарплаты учителям?

- Даже когда человек - в том числе и политик - принимает какое-то очень долго зревшее в нем важное решение, часто бывает так, что решающий и бесповоротный шаг делается тогда, когда что-то конкретное становится последней каплей. Какие внутренние процессы в Центристской партии в последние недели давали многим центристам ключевой толчок к смене партийной принадлежности?