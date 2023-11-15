Прокуратура России: «военкора» Татарского взорвали с помощью эстонской сим-карты

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Дарьи Треповой после убийства российского «военкора» Владлена Татарского, сообщает «Фонтанка».

По данным российского информационного агентства ТАСС, взрывное устройство, которое Трепова принесла на вечер с Татарским, активировали с помощью эстонской сим-карты, сообщает гособвинитель.

Трепову обвиняют по статьям о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и использовании поддельного водительского удостоверения. По версии следствия, Трепова по указанию людей из Украины 2 апреля 2023 года принесла в кафе Street Food Bar № 1 статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее «военкору» Татарскому. При взрыве Татарский погиб, пострадали 52 человека. По данным Следственного комитета России, потерпевшими по делу проходят 85 человек, пишет Meduza.