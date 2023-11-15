Исследование, проведенное недавно по заказу Сакуского пивоваренного завода социологической фирмой Norstat, показало, что каждый третий водитель в темное время суток при остановке автомобиля на обочине не переключается с ближнего света на габаритные (парковочные) огни, подвергая себя и других большой опасности, поскольку человек становится, по сути, невидимым для встречного движения, если покидает автомобиль при включенном ближнем свете.
Исследование: каждый третий водитель неправильно пользуется фарами автомобиля, подвергая себя серьезной опасности
По словам эксперта по дорожному движению и директора OÜ Autosõit Индрека Мадара, правильное использование световых приборов в осенне-зимний сезон - самый мрачный, с точки зрения дорожной безопасности, период - является, наряду с правильным выбором скоростного режима, важнейшим фактором безопасности дорожного движения.
«Бывают разные причины, вынуждающие водителя остановить автомобиль на шоссе. Может, детям захотелось в туалет, и нужно срочно остановиться у леса, или водитель хочет устранить с дорожного полотна представляющий опасность посторонний объект наподобие ветки дерева, - описал ситуацию Индрек Мадар, помогавший составить вопросы исследования. - К сожалению, на дороге часто встречаются водители, которые при остановке транспортного средства оставляют включенным ближний свет либо ближний свет вместе аварийной световой сигнализацией, этим подвергая себя и других огромной опасности».
В рамках опроса, проведенного Norstat в сентябре и октябре, 6% людей, которые водят машину каждый день, ответили, что при остановке оставляют включенным только ближний свет. 28% добавляют к ближнему свету аварийную сигнализацию. Остальные, то есть 66% водителей, делают правильный выбор с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть переключают ближний свет на габаритные огни и добавляют аварийную сигнализацию.
«Если на остановленном автомобиле включен ближний свет, вы создаете ситуацию, когда вокруг вашего автомобиля существует темная зона. Другими словами, если вы откроете дверь и отойдете в сторону, встречный водитель вас не увидит, потому что фары вашего собственного автомобиля создают световую завесу, за которой ничего не видно, - отметил Мадар. - Учитывая, что скорость машины на шоссе, скорее всего, составляет 90 километров в час, это крайне опасная ситуация для пешехода - которым автоматически становится вышедший из машины человек».
По словам Индрека Мадара, включение аварийной сигнализации здесь также не поможет, поскольку интенсивность ближнего света выше, чем у аварийных огней, из-за чего встречный водитель может не заметить мигающую аварийную сигнализацию.
«Дополнительная проблема, возникающая при остановке автомобиля с ближним светом фар, заключается в том, что, например, встречный водитель часто не осознает, что транспортное средство остановлено, и включает на своем автомобиле ближний свет - а если дальнего света хватает на 150 метров, то ближнего света - в три раза меньше, то есть на 45 метров», - Мадар указал еще одну причину, почему при остановке необходимо переключать ближний свет на габаритные огни.
Участнику дорожного движения, заметившему стоящее на обочине транспортное средство с ближним светом фар, рекомендуется включить дальний свет и снизить скорость, поскольку рядом с припаркованным автомобилем на дороге могут находиться люди или препятствия.
В ходе опроса Norstat также было исследовано использование противотуманных фар и 8% водителей признались, что почти всегда используют противотуманные фары при движении за пределами населенного пункта. 50% используют противотуманные фары только при очень плохой видимости, а 42% не всегда используют противотуманные фары.
По словам Индрека Мадара, при использовании противотуманных фар есть две основные проблемы - с одной стороны, водитель обманывает сам себя, а с другой - ухудшается видимость для встречного транспорта.
«Световой луч противотуманной фары достигает всего лишь до 15 метров от автомобиля. Учитывая, что, например, при движении со скоростью 80 километров в час автомобиль за одну секунду - минимальное время реакции водителя - преодолевает 22 метра, противотуманные фары на этой скорости полезна лишь постольку, поскольку водителю лучше видно, с чем он сталкивается, - описал Мадар. - Правильно использовать противотуманные фары только в случае очень плохой видимости - в туман, дождь, метель. Противотуманные фары помогают на скорости до 50-60 километров в час».
С другой стороны, неправильно используемые противотуманные фары мешают встречному транспорту. «Особенно в ситуации, когда дорожное покрытие мокрое, от дороги отражаются четыре дополнительных фары вместо двух, а это мешает глазам встречного водителя и, следовательно, снижает безопасность движения», - добавил Мадар.
Задний противотуманный фонарь необходимо использовать при сильном дожде, тумане, а также при наличии на дороге пыли или летающего снега.
Опрос о привычках вождения проводился исследовательской фирмой Norstat в период с 26 сентября по 5 октября. Всего в опросе принял участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.