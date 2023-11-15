Исследование: каждый третий водитель неправильно пользуется фарами автомобиля, подвергая себя серьезной опасности

По словам Индрека Мадара, включение аварийной сигнализации здесь также не поможет, поскольку интенсивность ближнего света выше, чем у аварийных огней, из-за чего встречный водитель может не заметить мигающую аварийную сигнализацию.

«Дополнительная проблема, возникающая при остановке автомобиля с ближним светом фар, заключается в том, что, например, встречный водитель часто не осознает, что транспортное средство остановлено, и включает на своем автомобиле ближний свет - а если дальнего света хватает на 150 метров, то ближнего света - в три раза меньше, то есть на 45 метров», - Мадар указал еще одну причину, почему при остановке необходимо переключать ближний свет на габаритные огни.

Участнику дорожного движения, заметившему стоящее на обочине транспортное средство с ближним светом фар, рекомендуется включить дальний свет и снизить скорость, поскольку рядом с припаркованным автомобилем на дороге могут находиться люди или препятствия.

В ходе опроса Norstat также было исследовано использование противотуманных фар и 8% водителей признались, что почти всегда используют противотуманные фары при движении за пределами населенного пункта. 50% используют противотуманные фары только при очень плохой видимости, а 42% не всегда используют противотуманные фары.

По словам Индрека Мадара, при использовании противотуманных фар есть две основные проблемы - с одной стороны, водитель обманывает сам себя, а с другой - ухудшается видимость для встречного транспорта.

«Световой луч противотуманной фары достигает всего лишь до 15 метров от автомобиля. Учитывая, что, например, при движении со скоростью 80 километров в час автомобиль за одну секунду - минимальное время реакции водителя - преодолевает 22 метра, противотуманные фары на этой скорости полезна лишь постольку, поскольку водителю лучше видно, с чем он сталкивается, - описал Мадар. - Правильно использовать противотуманные фары только в случае очень плохой видимости - в туман, дождь, метель. Противотуманные фары помогают на скорости до 50-60 километров в час».

С другой стороны, неправильно используемые противотуманные фары мешают встречному транспорту. «Особенно в ситуации, когда дорожное покрытие мокрое, от дороги отражаются четыре дополнительных фары вместо двух, а это мешает глазам встречного водителя и, следовательно, снижает безопасность движения», - добавил Мадар.

Задний противотуманный фонарь необходимо использовать при сильном дожде, тумане, а также при наличии на дороге пыли или летающего снега.