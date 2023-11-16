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Дайте жалобную книгу: кто он – человек за стойкой отеля?

Вера Копти
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Фото: Константин Седнев / Postimees

Мы любим путешествовать. И если кто-то любит бронировать апартаменты или частные квартиры, то другая часть туристов предпочитает останавливаться в гостиницах. Слово-то какое - гостиница! Это значит, что тебя должны там встречать и привечать, как дорогого гостя. И все мы знаем, что лицо гостиницы - администратор, человек за стойкой. От его квалификации и профессионализма, от его улыбки и обаяния зависит, как вы будете себя чувствовать в отеле после утомительной дороги, трудных переговоров или длинной экскурсии.

На этой неделе в столичном Radisson Collection Hotel состоялся конкурс на титул Лучшего администратора отеля Эстонии. Надо отметить, что конкурс проводится уже в течение двадцати лет - начиная с 2003 года. 

Если говорить об индустрии гастрономии и гостеприимства, то конкурсы поваров, барменов и официантов довольно распространены, а вот конкурс администраторов как-то мало известен. Первая мысль, которая посетила автора после приглашения: а что там смотреть?

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