Дайте жалобную книгу: кто он – человек за стойкой отеля?

Мы любим путешествовать. И если кто-то любит бронировать апартаменты или частные квартиры, то другая часть туристов предпочитает останавливаться в гостиницах. Слово-то какое - гостиница! Это значит, что тебя должны там встречать и привечать, как дорогого гостя. И все мы знаем, что лицо гостиницы - администратор, человек за стойкой. От его квалификации и профессионализма, от его улыбки и обаяния зависит, как вы будете себя чувствовать в отеле после утомительной дороги, трудных переговоров или длинной экскурсии.