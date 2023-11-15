ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спикер Рийгикогу встретился с евангелистом Ником Вуйчичем

«Это самое замечательное приветствие из всех, которыми меня когда-либо встречали в аэропорту», - сказал Ник Вуйчич после того, как ансамбль церкви Олевисте приветствовал его песней перед выходом для прибывающих пассажиров.

Ника Вуйчича пригласил в Эстонию пастор Сергей Шидловский, который стоит во главе НКО Христианская миссия «Движение искателей Бога». По словам Сергея Шидловского, гость приехал в исключительно короткий срок - всего через пару месяцев после приглашения.

«Я очень благодарен Нику, потому что в то время, когда мир и многие люди переживают кризис, нам в Эстонии так нужны его вера и отношение к жизни, - сказал пастор Сергей Шидловский. - Послание Ника поддерживает всех нас в это трудное время».

Ник Вуйчич

Ник Вуйчич родился в 1982 г. в Мельбурне (Австралия), без конечностей, что повергло в шок родителей и врачей. Его инвалидности не было найдено медицинского обоснования.

При поддержке своей семьи Ник начал жить полноценно, не позволяя своему физическому состоянию ограничивать его образ жизни. Ник постоянно задавался вопросом, почему он отличается от других детей. Преодолев депрессию и одиночество, еще в школьном возрасте он с воодушевлением включился в обычные подростковые занятия.

Впервые Ник выступил публично с христианским посланием в возрасте 19 лет. Сегодня его история о вдохновляющей силе воли известна миллионам людей во всем мире: студентам, преподавателям, молодежи, предпринимателям и членам христианских приходов.

Ник сотрудничает с министерствами образования многих стран в целях борьбы с буллингом, он также разработал учебную программу Attitude Is Altitude, помогающую привить молодому поколению позитивные ценности и взгляды. Он занимается спасением жертв торговли людьми и детей-сирот, встречался со многими президентами и премьер-министрами.

Книги Ника как предпринимателя, инвестора, продюсера и актера входят в число бестселлеров. Он любит рыбалку, живопись и плавание.

Ник посетил 78 стран, выступил на 3500 сценах перед аудиторией, насчитывающей около 800 000 человек.

В 2005 году Ник переехал из Австралии в Южную Калифорнию, где основал некоммерческую организацию Life Without Limbs, занимающуюся вопросами жизни людей без конечностей, президентом и исполнительным директором которой он является.