Из опубликованного после полудня решения суда следует, что помимо нескольких других свидетелей, запрошенных адвокатами, к даче показаний не будет допущен Олег Беседин, попавший в ежегодник Полиции безопасности (КаПо), поскольку он без разрешения снимал предварительное судебное заседание по делу обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона и его соучастников, и опубликовал отрывок в интернете.
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Фигурант ежегодника КаПо тайно снимал судебное заседание по делу Айво Петерсона
Дополнено в 18:03
Несмотря на то, что в прошлом судебные процессы, связанные с государственной изменой, редко были открытыми для публики, Харьюский уездный суд отклонил ходатайство прокуратуры об объявлении судебных заседаний по делу Петерсона и его соучастников закрытыми, поэтому судебные заседания пока останутся открытыми.