Фигурант ежегодника КаПо тайно снимал судебное заседание по делу Айво Петерсона

Из опубликованного после полудня решения суда следует, что помимо нескольких других свидетелей, запрошенных адвокатами, к даче показаний не будет допущен Олег Беседин, попавший в ежегодник Полиции безопасности (КаПо), поскольку он без разрешения снимал предварительное судебное заседание по делу обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона и его соучастников, и опубликовал отрывок в интернете.