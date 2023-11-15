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Фигурант ежегодника КаПо тайно снимал судебное заседание по делу Айво Петерсона

Дополнено в 18:03
Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Пикет в поддержку Айво Петерсона.
Пикет в поддержку Айво Петерсона. Фото: Madis Veltman

Из опубликованного после полудня решения суда следует, что помимо нескольких других свидетелей, запрошенных адвокатами, к даче показаний не будет допущен Олег Беседин, попавший в ежегодник Полиции безопасности (КаПо), поскольку он без разрешения снимал предварительное судебное заседание по делу обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона и его соучастников, и опубликовал отрывок в интернете.

Несмотря на то, что в прошлом судебные процессы, связанные с государственной изменой, редко были открытыми для публики, Харьюский уездный суд отклонил ходатайство прокуратуры об объявлении судебных заседаний по делу Петерсона и его соучастников закрытыми, поэтому судебные заседания пока останутся открытыми.

Согласно сообщению суда, методы и тактика сбора информации Полицией безопасности, остаются государственной тайной, помимо прокуратуры, однако из обвинительного акта государственная тайна была удалена до установленного срока, и нет оснований для объявления заседаний закрытыми.

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