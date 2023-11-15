Несмотря на то, что в прошлом судебные процессы, связанные с государственной изменой, редко были открытыми для публики, Харьюский уездный суд отклонил ходатайство прокуратуры об объявлении судебных заседаний по делу Петерсона и его соучастников закрытыми.
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Судебные заседания по делу обвиняемого в госизмене Айво Петерсона пока останутся открытыми
В среду, после второго предварительного слушания, было опубликовано решение, из которого, в том числе, следует, что суд разрешает адвокату Петерсона вызвать Олега Иванова, находящегося в России, для дачи показаний, но только при его непосредственном присутствии. Напомним, что Иванов, создавший с Петерсоном движение Koos, бежал в Россию, опасаясь той же участи.