Судебные заседания по делу обвиняемого в госизмене Айво Петерсона пока останутся открытыми

В среду, после второго предварительного слушания, было опубликовано решение, из которого, в том числе, следует, что суд разрешает адвокату Петерсона вызвать Олега Иванова, находящегося в России, для дачи показаний, но только при его непосредственном присутствии. Напомним, что Иванов, создавший с Петерсоном движение Koos, бежал в Россию, опасаясь той же участи.

За несколько часов до вынесения решения на судебном заседании обсуждался вопрос о том, разрешить ли Петерсону уехать домой с устройством электронного надзора (электронный браслет). Теперь суд объявил, что продолжение содержания под стражей как Петерсона, так и его соучастников Андрея Андронова и Дмитрия Роотси оправдано, и, помимо продолжения преступной деятельности, суд также указал на возможность бегства в Россию.