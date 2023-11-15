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Судебные заседания по делу обвиняемого в госизмене Айво Петерсона пока останутся открытыми

Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Пикет в поддержку Айво Петерсона.
Пикет в поддержку Айво Петерсона. Фото: Madis Veltman

Несмотря на то, что в прошлом судебные процессы, связанные с государственной изменой, редко были открытыми для публики, Харьюский уездный суд отклонил ходатайство прокуратуры об объявлении судебных заседаний по делу Петерсона и его соучастников закрытыми.

В среду, после второго предварительного слушания, было опубликовано решение, из которого, в том числе, следует, что суд разрешает адвокату Петерсона вызвать Олега Иванова, находящегося в России, для дачи показаний, но только при его непосредственном присутствии. Напомним, что Иванов, создавший с Петерсоном движение Koos, бежал в Россию, опасаясь той же участи.

За несколько часов до вынесения решения на судебном заседании обсуждался вопрос о том, разрешить ли Петерсону уехать домой с устройством электронного надзора (электронный браслет). Теперь суд объявил, что продолжение содержания под стражей как Петерсона, так и его соучастников Андрея Андронова и Дмитрия Роотси оправдано, и, помимо продолжения преступной деятельности, суд также указал на возможность бегства в Россию.

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