Проблемы с языком и физической подготовкой: в Ида-Вирумаа не хватает более полусотни полицейских

Проблемы возникают и из-за физических тестов

Физические тесты для сотрудников полиции должны проводиться каждый календарный год. Если сотрудник не проходит тесты, то он либо увольняется по собственному желанию (отдельный учет которого полиция не ведет), либо увольняется по инициативе работодателя. В 2023 году было уволено 7 сотрудников полиции, в 2022 году - пять человек, а в 2021 году - два человека.

На данный момент в Идаской префектуре в Ида-Вирумаа имеется 55 вакантных должностей сотрудников полиции. «Мы ведем активный набор на постоянной основе, чтобы заполнить вакансии квалифицированными сотрудниками полиции», - подчеркнули в PPA.

У спасателей языковой проблемы сейчас не наблюдается

Стоит отметить, что если полицейским нужен эстонский язык на уровне C1, то спасателям нужно владеть языком на уровне не ниже B1.

«Мы занимаемся проблемой знания эстонского языка нашими спасателями уже 13 лет и не увольняем сотрудников легкомысленно», - сказала Rus.Postimees начальник отдела кадров Спасательного департамента Катрин Эхала. По ее словам, для того чтобы помочь и поддержать спасателей в выполнении требований к уровню владения эстонским языком, в течение нескольких лет были организованы языковые курсы по изучению эстонского языка для сотрудников и все желающие могли принять в них участие.

«Несмотря на это, увольнения по причине несоответствия языковым требованиям, к сожалению, имели место - 9 в 2020 году и 8 в 2021 году. В 2022 и 2023 годах увольнений по причине несоответствия языковым требованиям не было», - объяснила Эхала.

На данный момент в Спасательном департаменте работает один сотрудник, который имеет уровень B1, но ему необходимо улучшить свои языковые навыки в течение года.