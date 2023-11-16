Проблемы с языком и физической подготовкой: в Ида-Вирумаа не хватает более полусотни полицейских

В конце октября в Ида-Вируской префектуре приняли решение об увольнении десяти сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1. Rus.Postimees решил выяснить, сколько полицейских в Ида-Вирумаа могут еще лишиться работы и есть ли похожие проблемы у Спасательного департамента.
«Каждый подходящий сотрудник полиции важен для PPA. Эти десять человек не будут уволены в одночасье, увольнения несоответствующих требованиям сотрудников по разным причинам происходят на протяжении нескольких лет», - объяснила Rus.Postimees начальник отдела кадров Идаской префектуры PPA Вероника Ремзель.
А именно, в 2021 году Языковая инспекция выдала предписание 44 сотрудникам Идаской префектуры, но ни один из них не сдал экзамен по эстонскому языку на уровень С1. Из-за этого в 2023 году было уволено 14 сотрудников, в 2022 году - семь человек, а в 2021 году - четыре человека.
На сегодня остаются три человека, которым выдано предписание, а также те, кто добровольно уволился, поскольку убежден, что не сдаст экзамен на знание эстонского языка. Есть и такие полицейские, которые получили высшее образование на эстонском языке и тем самым довели свой уровень владения языком до требуемого. Согласно Закону о языке, лицо, получившее начальное, среднее или высшее образование на эстонском языке, не обязано сдавать экзамен на уровень владения эстонским языком.
«Требования к знанию языка полностью оправданы. Сотрудники, не владеющие государственным языком на требуемом законом уровне, не могут работать в качестве государственных служащих», - сказала Ремзель. По ее словам, если сотрудник полиции не может заполнить документы на грамотном эстонском языке или прочитать на эстонском языке необходимые для его работы нормативные и законодательные акты, он не может выполнять свою работу.
Проблемы возникают и из-за физических тестов
Физические тесты для сотрудников полиции должны проводиться каждый календарный год. Если сотрудник не проходит тесты, то он либо увольняется по собственному желанию (отдельный учет которого полиция не ведет), либо увольняется по инициативе работодателя. В 2023 году было уволено 7 сотрудников полиции, в 2022 году - пять человек, а в 2021 году - два человека.
На данный момент в Идаской префектуре в Ида-Вирумаа имеется 55 вакантных должностей сотрудников полиции. «Мы ведем активный набор на постоянной основе, чтобы заполнить вакансии квалифицированными сотрудниками полиции», - подчеркнули в PPA.
У спасателей языковой проблемы сейчас не наблюдается
Стоит отметить, что если полицейским нужен эстонский язык на уровне C1, то спасателям нужно владеть языком на уровне не ниже B1.
«Мы занимаемся проблемой знания эстонского языка нашими спасателями уже 13 лет и не увольняем сотрудников легкомысленно», - сказала Rus.Postimees начальник отдела кадров Спасательного департамента Катрин Эхала. По ее словам, для того чтобы помочь и поддержать спасателей в выполнении требований к уровню владения эстонским языком, в течение нескольких лет были организованы языковые курсы по изучению эстонского языка для сотрудников и все желающие могли принять в них участие.
«Несмотря на это, увольнения по причине несоответствия языковым требованиям, к сожалению, имели место - 9 в 2020 году и 8 в 2021 году. В 2022 и 2023 годах увольнений по причине несоответствия языковым требованиям не было», - объяснила Эхала.
На данный момент в Спасательном департаменте работает один сотрудник, который имеет уровень B1, но ему необходимо улучшить свои языковые навыки в течение года.
«Знание языка жизненно необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию, как для понимания и отдачи приказов, так и для сотрудничества с партнерами и нуждающимися людьми», - сказала Эхала. По ее мнению, требования к знанию языка необходимы, поскольку основная задача спасателя - обеспечить ощущение безопасности в обществе и от знания языка может зависеть чья-то жизнь.